Netflix: Το «KPop Demon Hunters» γράφει ιστορία με νέο ρεκόρ

Στην τέταρτη θέση των πιο δημοφιλών αγγλόφωνων ταινιών στο Netflix έφτασε το «KPop Demon Hunters». Το animated μιούζικαλ φαντασίας σημείωσε 158.8 εκατομμύρια θεάσεις από τις 20 Ιουνίου που έκανε ντεμπούτο στην πλατφόρμα, έως τις 3 Αυγούστου σημειώνοντας ρεκόρ στις προτιμήσεις των χρηστών.

Στην πρώτη θέση αυτής της λίστας βρίσκεται το «Red Notice» (Ντουέιν Τζόνσον, Ράιαν Ρέινολντς) με 230,9 εκατομμύρια θεάσεις, στη δεύτερη το «Carry-On» (Τάρον Εγκερτον, Σοφία Κάρσον) με 172,1 εκατομμύρια θεάσεις και στην τρίτη θέση συναντάμε το «Μην κοιτάτε πάνω» (Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Τζένιφερ Λόρενς) με 171,4 εκατομμύρια θεάσεις. Σημειώστε ότι το Netflix μετράει τις θεάσεις των 91 πρώτων ημερών που μια ταινία ή μια τηλεοπτική σειρά εμφανίζεται στην πλατφόρμα, οπότε το «KPop Demon Hunters» έχει ακόμα επτά εβδομάδες περιθώριο να κάνει καλύτερη επίδοση.

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας:

Το δημοφιλές μιούζικαλ παρέμεινε επί επτά εβδομάδες στην κορυφή των προτιμήσεων στο Netflix, μέχρι που έκανε την εμφάνισή του το «Happy Gilmore 2» με τον Ανταμ Σάντλερ για να το εκθρονίσει και να το ρίξει στη δεύτερη θέση. Στην τρίτη θέση, με ντεμπούτο 24,6 εκατομμύρια θεάσεις σε τρεις ημέρες, βρέθηκε το ρομαντικό δράμα «My Oxford year» με τη Σοφία Κάρσον και τον Κόρι Μίλκρεστ.

Στις σειρές, τις περισσότερες προτιμήσεις έχει για τρίτη συνεχή εβδομάδα «Ο αδάμαστος» με τον Ερικ Μπάνα, με 12,2 εκατομμύρια θεάσεις και ακολουθεί το «The hunting wives» με 5,8 εκατομμύρια θεάσεις στη δεύτερη εβδομάδα του και το «Amy Bradley Is Missing» με 4,2 εκατομμύρια θεάσεις σε τρεις εβδομάδες.