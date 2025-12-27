Θεσσαλονίκη: 24ωρα δρομολόγια σε Μετρό και λεωφορεία και σήμερα Σάββατο

Σε 24ωρη πιλοτική λειτουργία τίθεται και σήμερα, Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, το Μετρό Θεσσαλονίκης, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να μετακινούνται με ασφάλεια καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, στο πλαίσιο των εορταστικών ημερών.

Παράλληλα, μεταμεσονύχτια δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν και σε έξι λεωφορειακές γραμμές του ΟΑΣΘ, οι οποίες εντάσσονται στο ίδιο πιλοτικό πρόγραμμα. Πρόκειται για τις γραμμές 6, 14, 27, 32, 58 και 66.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, από τα μεσάνυχτα έως τις 05:00 τα λεωφορεία των συγκεκριμένων γραμμών θα κινούνται περίπου ανά μισή ώρα, ενώ κατά τις υπόλοιπες ώρες θα εφαρμόζεται η κανονική συχνότητα των ημερήσιων δρομολογίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για το δεύτερο συνεχόμενο Σάββατο κατά το οποίο εφαρμόζεται η μεταμεσονύχτια λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς στη Θεσσαλονίκη, στοχεύοντας στη διευκόλυνση των μετακινήσεων και στη μείωση των τροχαίων κινδύνων τις νυχτερινές ώρες.

