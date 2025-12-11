Μετρό Θεσσαλονίκης: Έχουν μετακινηθεί περισσότεροι από 27 εκατ. κάτοικοι στον ένα χρόνο λειτουργίας

Έναν χρόνο λειτουργίας συμπλήρωσε το μετρό της Θεσσαλονίκης με τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας να αναδεικνύουν τη χρησιμότητά του και την ανάγκη που είχε η πόλη για ένα εναλλακτικό μέσο μαζικής μεταφοράς.

Στον ένα χρόνο λειτουργίας του έχουν χρησιμοποιήσει το μετρό για τις μετακινήσεις τους τουλάχιστον 27,04 εκατομμύρια επιβάτες, ενώ ανά μέσο όρο κάθε μήνα πραγματοποιούνται περίπου 2,4 εκατομμύρια επιβιβάσεις.

Την προηγούμενη Δευτέρα τέθηκε εκ νέου σε λειτουργία το μετρό, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις των κατοίκων, ενώ προχωρά και η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, συνδέοντας με αυτόν τον τρόπο για πρώτη φορά το ανατολικό και το δυτικό κομμάτι της Θεσσαλονίκης.

Εκτός από το μετρό, ο Δυτικός Προαστιακός έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο από Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης προς Σίνδο. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο έχει διάρκεια 11 λεπτών και εξυπηρετεί ιδιαίτερα τους φοιτητές του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας.

Τι ισχύει με τα λεωφορεία

Σε σχέση με τα λεωφορεία, το 2019 περισσότερα από τα μισά λεωφορεία του στόλου στη Θεσσαλονίκη ήταν εκτός κυκλοφορίας. Σήμερα είναι σε κυκλοφορία 510 λεωφορεία. Κυκλοφορεί, έτσι, το 80% του στόλου, από 41% το 2019. Ο δε μέσος όρος ηλικίας οχημάτων είναι 7,8 έτη, από 14,5 έτη το 2019.

Στο μεταξύ, 100 νέα λεωφορεία θα δοθούν στην κυκλοφορία μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2026, ενώ τα πρώτα 50 ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία για τον ΟΑΣΘ αναμένονται τον Ιούλιο.

Σε επίπεδο προσβασιμότητας, ήδη, έχουν τοποθετηθεί περισσότερες από 500 πινακίδες braille στις στάσεις ΟΑΣΘ και ο στόχος είναι για 1.000 πινακίδες έως το τέλος του έτους.

