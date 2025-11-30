Ένας χρόνος για το Μετρό Θεσσαλονίκης: Πάνω από 27 εκατ. εισιτήρια - Το στοίχημα της επόμενης μέρας

Ήταν 30 Νοεμβρίου 2024 όταν πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Μετρό της Θεσσαλονίκης. Σήμερα, έναν χρόνο μετά, το Μετρό έχει καταγράψει πάνω από 27 εκατομμύρια επικυρώσεις. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία αποκαλύπτουν τον πιο δημοφιλή μήνα, τις ώρες αιχμής και την επόμενη μέρα, με τον υφυπουργό Υποδομών να δίνει πράσινο φως για τις επεκτάσεις.

Θερμή υποδοχή: Πάνω από 27 εκατομμύρια μετακινήσεις

Το Μετρό της Θεσσαλονίκης, το οποίο παραδόθηκε στους πολίτες στις 30 Νοεμβρίου 2024, έχει αλλάξει ριζικά την αστική κινητικότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας λειτουργίας, THEMA, μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 27 εκατομμύρια επικυρώσεις (27.042.924 για την ακρίβεια), εξαιρουμένων των πρώτων ημερών δωρεάν λειτουργίας και των τελευταίων 20 ημερών αναστολής λόγω των δοκιμών για την επέκταση Καλαμαριάς.

Η διαρκώς ανοδική τάση επιβεβαιώνει τη «θερμή υποδοχή» του μέσου, ακόμη και από τους πιο δύσπιστους πολίτες, οι οποίοι εκτιμούν πλέον την αξία του όσο διαρκεί η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του.

Ρεκόρ επιβατικής κίνησης: Ο «χρυσός» Οκτώβριος

Από τα μηνιαία δεδομένα προκύπτει ότι οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης εντάσσουν όλο και περισσότερο το Μετρό στην καθημερινότητά τους:

Μήνας ρεκόρ: Ο Οκτώβριος κατέγραψε ρεκόρ επιβατικής κίνησης, με 3.152.609 επικυρώσεις , ξεπερνώντας κατά πολύ τον μέχρι πρότινος κυρίαρχο Μάιο (2.794.872 επικυρώσεις).

Ώρες αιχμής: Παραδόξως, η κυκλοφοριακή αιχμή δεν είναι πρωινή, αλλά εντοπίζεται σταθερά μεταξύ 5 με 7 το απόγευμα , πιθανότατα λόγω των απογευματινών επιστροφών από εργασία και σπουδές.

Πρωταθλητές εισιτηρίων: Ο πιο δημοφιλής τύπος εισιτηρίου είναι το απλό (70 λεπτών). Από την έναρξη των πληρωμών με POS τον Σεπτέμβριο, σχεδόν το 50% των συναλλαγών πραγματοποιείται πλέον με κάρτα, σηματοδοτώντας την άμεση υιοθέτηση των ηλεκτρονικών πληρωμών.

Το top five των σταθμών

Ο κύριος πόλος έλξης της επιβατικής κίνησης είναι το ιστορικό κέντρο της πόλης. Το top five των σταθμών με τη μεγαλύτερη κίνηση είναι:

Αγία Σοφία (περίπου 3,5 εκατ. επικυρώσεις) Βενιζέλου (περίπου 2,9 εκατ. επικυρώσεις) Σιντριβάνι (περίπου 2,8 εκατ. επικυρώσεις) Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός (2,5 εκατ. επικυρώσεις) Δημοκρατίας (2,2 εκατ. επικυρώσεις)

Οι τρεις πρώτοι σταθμοί θεωρούνται ήδη μάλλον κατοχυρωμένοι ως αυτοί με τη μεγαλύτερη επιβατική ροή, ενώ οι σταθμοί στα ανατολικά (Ανάληψη, Φλέμινγκ, Βούλγαρη, κ.ά.) εμφανίζουν προς το παρόν χαμηλότερη κίνηση.

Η επόμενη μέρα και το στοίχημα των επεκτάσεων

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, δηλώνει στα Μακεδονικά Νέα ότι η νεότερη γενιά έχει ήδη υιοθετήσει το Μετρό ως βασικό μέσο μετακίνησης. Υπογραμμίζει δε ότι η διαθεσιμότητα του μέσου στη Θεσσαλονίκη υπερβαίνει κατά πολύ τις επιδόσεις αντίστοιχων συστημάτων σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις κατά την έναρξη λειτουργίας τους, τονίζοντας ότι το Μετρό είναι «απολύτως αξιόπιστο» και ασφαλές.

Ο κ. Ταχιάος δίνει πράσινο σήμα για τα επόμενα βήματα: «Ένα ακόμα, μεγαλύτερο στοίχημα, είναι να προχωρήσουμε με τις επεκτάσεις του στη Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση». Η ολοκλήρωση της επέκτασης της Καλαμαριάς αναμένεται να δώσει μια πολύ καθαρότερη εικόνα για το μέγεθος της επιρροής του Μετρό στην πόλη, διαμορφώνοντας μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα στην ανατολική πλευρά.

