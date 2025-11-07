Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνει από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου για δοκιμαστικά της επέκτασης προς Καλαμαριά

Κλειστό για ένα μήνα θα μείνει το Μετρό Θεσσαλονίκης για τη δοκιμαστική σύνδεση με την Καλαμαριά

Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνει από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου για δοκιμαστικά της επέκτασης προς Καλαμαριά
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την αναστολή λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης προκειμένου να γίνουν δοκιμαστικά σύνδεσης με την Καλαμαριά.

Ο ΟΑΣΘ ενισχύει τα δρομολόγια ενώ προστίθενται και νέες γραμμές προς εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου οπότε και το μετρό θα κλείσει, μπαίνει σε τροχιά η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΘ η οποία θα εκτελεί το δρομολόγιο Ν. Ελβετία- Νέος Σιδηδροδρομικός Σταθμός μέσω της λεωφόρου Κ. Καραμανλή και των οδών Εγνατία και Μοναστηρίου.

Ενισχύονται επίσης οι γραμμές 3, ΙΚΕΑ – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, 31 Βούλγαρη – ΚΤΕΛ και η 39 Κηφισιά – Δικαστήρια.

Από τις 10 Νοεμβρίου ξεκινά και η νέα λεωφορειακή γραμμή 58Μ, που θα εξυπηρετεί τους κατοίκους του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη με τερματισμό τα ΚΤΕΛ.

Παράλληλα ενισχύεται η αστυνόμευση από την Τροχαία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης για την απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους, ειδικά τις ώρες αιχμής.

