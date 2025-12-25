Η Σελίν Ντιόν μεταμορφώθηκε σε Grinch και τραγούδησε το «All by Myself» δίπλα στο τζάκι

Η Σελίν Ντιόν μεταμορφώθηκε σε Grinch για τις γιορτές των Χριστουγέννων και τραγούδησε το «All by Myself» δίπλα στο τζάκι.

Η διάσημη τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα βίντεο από την μεταμόρφωση της στο Instagram.

«Τι θράσος αυτοί οι Whos. Να με καλούν τελευταία στιγμή. Ακόμα κι αν ήθελα να πάω, το πρόγραμμά μου δεν θα το επέτρεπε», ακούγεται να λέει η 57χρονη στο βίντεο, μιμούμενη τον διάσημο χαρακτήρα του Τζιμ Κάρεϊ από την ταινία «Πώς ο Grinch έκλεψε τα Χριστούγεννα!». «Τέσσερις, γυμνάζω τη φωνή μου. 4:30, ξυπνάω τα παιδιά μου. 5, λύνω το πρόβλημα της παγκόσμιας πείνας, δεν το λέω σε κανέναν. 5.30 γυμναστική τζαζ. 6:30, δείπνο με τον εαυτό μου, δεν μπορώ να το ακυρώσω πάλι! 7, παλεύω με τις δημιουργικές μου ιδέες. Είμαι κλεισμένη!».

Και συνεχίζει: «Βέβαια, αν μεταφέρω τις δημιουργικές μου ιδέες στις 9:00, θα έχω ακόμα χρόνο να μείνω στο κρεβάτι και να χαζεύω ατελείωτα TikTok βίντεο. Ή μπορώ απλώς να ευχηθώ σε όλους Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά».

