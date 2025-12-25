NBA: Η παράδοση των Χριστουγέννων με πέντε επιλεγμένα παιχνίδια - Το πρόγραμμα

Πρόκειται για μία από τις πιο παραδοσιακές και πολυαναμενόμενες ημερομηνίες στο καλεντάρι του πρωταθλήματος, καθώς συγκεντρώνει αγώνες υψηλού επιπέδου με ιστορικές ομάδες και κορυφαίους σταρ του παγκόσμιου μπάσκετ.

Η δράση ξεκινά στις 19:00 ώρα Ελλάδας, με τους Νιου Γιορκ Νικς να υποδέχονται τους Κλίβελαντ Καβαλίερς στο εμβληματικό Madison Square Garden, το οποίο φιλοξενεί ανελλιπώς αγώνα NBA ανήμερα των Χριστουγέννων. Στις 21:30, οι πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, με ηγέτη τον Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ, θα αντιμετωπίσουν τους Σαν Αντόνιο Σπερς, που στηρίζονται στο εντυπωσιακό ταλέντο του Βίκτορ Γουεμπανιαμά.

Η σκυτάλη περνά τα μεσάνυχτα, στις 00:00 ώρα Ελλάδας, με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς του Στεφ Κάρι να φιλοξενούν τους Ντάλας Μάβερικς. Στις 03:00, οι Λος Άντζελες Λέικερς, με τους ΛεΜπρον Τζέιμς και Λούκα Ντόντσιτς, θα τεθούν αντιμέτωποι με τους Χιούστον Ρόκετς, ενώ το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 05:30 με τη μονομαχία των Ντένβερ Νάγκετς των Νίκολα Γιόκιτς και Τζαμάλ Μάρεϊ απέναντι στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Όπως αναφέρει η βραζιλιάνικη εφημερίδα O’ Globo, από το 1947 το NBA έχει καθιερώσει την 25η Δεκεμβρίου ως μία από τις πιο σημαντικές ημερομηνίες της κανονικής περιόδου. Η παράδοση αυτή διακόπηκε μόνο το 1998, λόγω του lockout, όταν το πρωτάθλημα ξεκίνησε τον Φεβρουάριο. Τα χριστουγεννιάτικα παιχνίδια προσελκύουν διαχρονικά γεμάτες αρένες και τεράστια τηλεοπτική και ψηφιακή απήχηση σε ολόκληρο τον κόσμο, επιβεβαιώνοντας τον ξεχωριστό τους χαρακτήρα.

