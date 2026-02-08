Βρετανία: Νεκρός 19χρονος αγνοούμενος, αλλά ο θάνατός του δεν είναι ύποπτος

Τραγικό τέλος είχε η τριήμερη αναζήτηση ενός 19χρονου, ο οποίος εξαφανίστηκε μυστηριωδώς πυροδοτώντας μια τεράστια έρευνα για τον εντοπισμό του Herefordshire της Αγγλίας.

Ο Άλαν Χερστ εξαφανίστηκε την περασμένη Πέμπτη το βράδυ από το Leintwardine, χωρίς να δώσει σημεία ζωής.

Η ανακάλυψη ωστόσο ενός πτώματος, σήμανε το τέλος της αναζήτησης με την αστυνομία να εκφράζει βεβαιότητα πως πρόκειται για τον εξαφανισμένο νεαρό.

Αν και μένει η επίσημη ταυτοποίηση, ο θάνατός του δεν αντιμετωπίζεται ως ύποπτος, σύμφωνα με την αστυνομία, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, παρά μόνο να ζητήσει σεβασμό στην ιδιωτικότητα της οικογένειας, που ενημερώθηκε ήδη για την τραγική ανακάλυψη.