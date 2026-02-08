Υπουργείο Εξωτερικών: Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας

Τo υπουργείο Εξωτερικών διοργανώνει αύριο Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου και ώρα 19.00, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, επίσημη εκδήλωση για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας θα απευθύνει χαιρετισμό, ενώ κεντρικός ομιλητής θα είναι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα ακολουθήσει συζήτηση του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον καθηγητή Γλωσσολογίας Γεώργιο Μπαμπινιώτη.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει ορχήστρα-χορωδία του Μουσικού Σχολείου Αλίμου.

