Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας – Το μήνυμα του Γιώργου Γεραπετρίτη

Η ελληνική γλώσσα θα εορτάζεται σε όλο τον κόσμο, την ημέρα που τιμούμε τον εθνικό μας ποιητή Διονύσιο Σολωμό

Newsbomb

Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας – Το μήνυμα του Γιώργου Γεραπετρίτη

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

SOOC.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με αίσθημα ευθύνης και υπερηφάνεια τιμούμε, επίσημα, για πρώτη φορά φέτος, στις 9 Φεβρουαρίου, την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε μήνυμά του.

Όπως υπενθυμίζει, η απόφαση καθιέρωσης εορτασμού της ελήφθη ομόφωνα από τα 90 κράτη-μέλη της UNESCO και αποτελεί ιστορική αναγνώριση της γλώσσας που υπήρξε λίκνο του παγκόσμιου πολιτισμού. Πλέον, η ελληνική γλώσσα θα εορτάζεται σε όλο τον κόσμο, την ημέρα που τιμούμε τον εθνικό μας ποιητή Διονύσιο Σολωμό.

Η ελληνική γλώσσα εκτείνεται σε περισσότερα από τρεις χιλιάδες έτη αδιάλειπτης γραπτής και προφορικής χρήσης, κατά την οποία έθεσε τις βάσεις και διαμόρφωσε θεμελιώδεις έννοιες της φιλοσοφίας, της δημοκρατίας, του δικαίου, της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η ορολογία ελληνικής προέλευσης εξακολουθεί να αποτελεί το κατ' εξοχήν λεξιλόγιο της διεθνούς επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, επιβεβαιώνοντας το νοηματικό βάθος και το οικουμενικό εύρος της επιρροής της.

Η ελληνική γλώσσα, ως φορέας ταυτότητας, γνώσης, παραδόσεων και αξιών, συνδέει όλες τις φάσεις της μακράς ιστορίας του Ελληνισμού. Ξεκινώντας από τα ομηρικά έπη, τη φιλοσοφία του Σωκράτη, του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα, και περνώντας μέσα από την Καινή Διαθήκη, έφτασε στη σύγχρονη εποχή των νομπελιστών μας ποιητών, Σεφέρη και Ελύτη.

Η ελληνική γλώσσα αποτελεί το μέσο με το οποίο εμείς οι Έλληνες εκφράζουμε τόσο θετικές όσο και αρνητικές έννοιες, οι οποίες με το πέρασμα του χρόνου διαδόθηκαν σε όλο τον κόσμο, υιοθετήθηκαν από άλλους λαούς και πλέον είναι κατανοητές σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Οι θετικοί συνειρμοί που κάνουμε οι Έλληνες όταν ακούμε ή διαβάζουμε λέξεις όπως παράδεισος, άγγελος, φιλανθρωπία, αρμονία, συμμετρία, ευφορία, χάρισμα, μελωδία, μουσική και αντίθετα οι αρνητικοί συνειρμοί που συνοδεύουν λέξεις όπως χάος, αγωνία, τυραννία, τραγωδία, φοβία, τραύμα, πανδημία, έχουν λάβει παγκόσμια εμβέλεια.

Η ελληνική γλώσσα, μας βοηθά να βάλουμε τις ιδέες και τις σκέψεις για τον κόσμο γύρω μας σε τάξη - τον μικρόκοσμο και τον μακρόκοσμο, από τα άτομα ως τα πλανητικά συστήματα-, στο χώρο και στο χρόνο, χωρίζοντάς τες σε κατηγορίες, σε περιόδους, σε ζώνες, σε καταλόγους, σε συστήματα, μετρώντας τες με αριθμητική, με μαθηματικά και αναλύοντάς τες με στατιστικές μεθόδους, με υπολογιστικά προγράμματα, με εργαλεία τεχνολογίας.

Η γλώσσα μας, μας ωθεί να δημιουργήσουμε πρότυπα, να αντιστρατευτούμε τα στερεότυπα, να επιδιώξουμε να μοιάσουμε σε αρχέτυπα. Μας χάρισε τα εργαλεία της λογικής, της ανάλυσης, της σύνθεσης, της θεωρίας, της στρατηγικής, της πρόγνωσης, ώστε να δημιουργήσουμε βάσεις και αξιώματα στη σκέψη μας, να χρησιμοποιούμε τόσο λογικά κριτήρια όσο και τη δύναμη της φαντασίας μας για να λύνουμε προβλήματα, αινίγματα και μυστήρια.

Μας βοηθάει να αποτυπώσουμε τα συναισθήματά μας, το πάθος, τον ζήλο, τον ενθουσιασμό. Να εκφράζουμε το δέος μας όταν αντικρίζουμε στον ουρανό τους γαλαξίες και τα αστέρια ή παρατηρούμε ένα κοσμικό φαινόμενο, όπως μια έκλειψη ηλίου.

Με ελληνικές λέξεις περιγράφονται, επίσης, η ύβρις και η νέμεσις που οδηγούν τους ήρωες και ταυτόχρονα τους θεατές του αρχαίου δράματος στην αριστοτέλεια κάθαρση.

Μας βοηθάει ακόμα να μιλήσουμε για ό,τι μας είναι απαραίτητο για την επιβίωσή μας: το οξυγόνο, την ατμόσφαιρα, το οικοσύστημα, τους ωκεανούς και την προστασία τους, την οικολογία, την αντιμετώπιση της παγκόσμιας πρόκλησης της κλιματικής κρίσης που απειλεί να φέρει την καταστροφή.

Εξάλλου, όροι που χρησιμοποιούμε στη σύγχρονη εποχή για ζητήματα που απασχολούν την ανθρωπότητα, αποδίδονται ευρέως με όρους ελληνικούς, όπως οι υβριδικές απειλές, τα κρυπτονομίσματα, και η ηθική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Όταν επιδιώκουμε να οικοδομήσουμε συνέργειες μεταξύ κρατών, απανταχού στον κόσμο, ο διάλογος και η διπλωματία είναι τα εφόδιά μας. Και όταν επιζητούμε να πείσουμε τον συνομιλητή μας για τη ορθότητα των επιχειρημάτων μας χρησιμοποιούμε το τρίπτυχο λόγος - ήθος - πάθος, τους τρεις πυλώνες της ρητορικής πειθούς στην αρχαία Ελλάδα.

Με την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, τιμούμε τη γλώσσα που μας έδωσε όχι μόνο τις λέξεις, αλλά και τις έννοιες πάνω στις οποίες χτίστηκε η κοινή μας αντίληψη για τον κόσμο και τον άνθρωπο. Η γλώσσα μας είναι η ψυχή μας. Και αυτή την ψυχή θα κρατήσουμε αναλλοίωτη στους αιώνες.

Η 9η Φεβρουαρίου δεν είναι μόνο η παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας. Είναι η παγκόσμια ημέρα της Ελλάδας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας – Το μήνυμα του Γιώργου Γεραπετρίτη

01:12ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 8Κ/2024: Για λίγο ακόμα οι ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων για τις 2.217 θέσεις στο Δημόσιο (ΔΕ)

00:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παυλόπουλος: Οι προσχηματικές αναθεωρήσεις ως «εστίες» καθ’ υποτροπήν υπονόμευσης του θεσμικού κύρους του Συντάγματος

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Στο τέλος της χρονιάς η συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Νεκρός 19χρονος αγνοούμενος, αλλά ο θάνατός του δεν είναι ύποπτος

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Κάρτα Καυσαερίων: Μόνο από ΚΤΕΟ, όχι από συνεργεία - Τα πρόστιμα αν δεν την βγάλετε

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Προεδρικές εκλογές στην Πορτογαλία: Άνετη επικράτηση για τον σοσιαλιστή Αντόνιο Χοσέ Σεγκούρο

23:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: «Πράσινος» θρίαμβος, στην κορυφή η ΑΕΚ

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: Η Ρωσία δεν σχεδιάζει να επιτεθεί στην Ευρώπη, αλλά είναι έτοιμη να απαντήσει στρατιωτικά

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Κατάρρευση δύο κτηρίων στην Τρίπολη - 6 νεκροί, έρευνες για παγιδευμένους στα συντρίμμια

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Εξωτερικών: Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: Είμαι πολύ περήφανος για την οικονομία μου - Κλεμμένες και στημένες οι εκλογές

23:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-1: «Πράσινος» θρίαμβος στο Φάληρο με Ταμπόρδα!

23:08ΚΟΣΜΟΣ

Απόπειρα δολοφονίας Βλαντιμίρ Αλεξέγιεφ: Δύο συλλήψεις σε Μόσχα - Ντουμπάι, αναζητείται μία γυναίκα

23:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-1 (Τελικό): Μεγάλο «διπλό» στο Φάληρο με τον Ταμπόρδα

22:57ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Τρίτης (10/2)

22:45LIFESTYLE

Ο Ρομέο και ο Κρουζ Μπέκαμ «απαντούν» στον Μπρούκλιν με τατουάζ για την αξία της οικογένειας

22:37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

H NASA θα «βομβαρδίσει» το Βόρειο Σέλας

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Η Νέα Υόρκη βιώνει ιστορικό ψύχος - Καταγράφει θερμοκρασίες χαμηλότερες από αυτές της Ανταρκτικής

22:15ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Γέννησε η Άννα Κορακάκη, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:18ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με ανήλικο που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα: Το επανέφεραν οι γιατροί στο Παίδων

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη είχε ατύχημα στο Μιλάνο και χειρουργήθηκε και στα δύο χέρια στο ΚΑΤ

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Βροχές στον Μόρνο: Ρεκόρ δεκαετίας τις πρώτες 39 ημέρες του 2026 - Δείτε τα γραφήματα

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Προυσό: Νεκρός 59χρονος οδηγός αυτοκίνητου που έπεσε σε γκρεμό

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Χριστιανικές εικόνες στα ελληνικά δικαστήρια: Αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από προσφυγή

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Η Νέα Υόρκη βιώνει ιστορικό ψύχος - Καταγράφει θερμοκρασίες χαμηλότερες από αυτές της Ανταρκτικής

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η εβδομάδα έως την Τσικνοπέμπτη - Η πρόγνωση Κολυδά

16:23LIFESTYLE

Αποχώρησε εκτάκτως από την εκπομπή η Ναταλία Γερμανού - «Είμαι πάρα πολύ χάλια, ζητώ συγγνώμη»

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: Η Ρωσία δεν σχεδιάζει να επιτεθεί στην Ευρώπη, αλλά είναι έτοιμη να απαντήσει στρατιωτικά

15:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας από αύριο - Πού αναμένονται καταιγίδες - Πώς θα κάνουμε Τσικνοπέμπτη

23:50LIFESTYLE

Σε σίριαλ του MEGA Xειμαριώτισσα μιλά αλβανικά

19:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για νέο κύκλο βροχοπτώσεων - Πότε επιστρέφει...ο χειμώνας

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Μετά από χρόνια λειψυδρίας, η Πρέσπα ανεβαίνει 1 μέτρο: «Χρειάζεται ακόμη περισσότερο για να γονιμοποιηθούν τα ψάρια»

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Κάρτα Καυσαερίων: Μόνο από ΚΤΕΟ, όχι από συνεργεία - Τα πρόστιμα αν δεν την βγάλετε

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Πιστεύουν οτι κινδυνεύει και ζητούν απο τις Γερμανικές αρχές να την βρουν» - Πήρε άλλη πτήση;

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Τι σημαίνει η αφαίρεση ιθαγένειας από τον 54χρονο Σμήναρχο

08:27WHAT THE FACT

Επιστήμονες σάρωσαν ένα μαύρο βράχο από τον Άρη και βρήκαν κάτι εκπληκτικό

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με σκιέρ στο Καϊμάκτσαλαν: Εντοπίστηκε και μεταφέρεται στο νοσοκομείο - Τι είπε στο Newsbomb o Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ