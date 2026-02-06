ΑΣΕΠ 8Κ/2024: Τα οριστικά αποτελέσμα για τις 2.217 θέσεις ΔΕ στο Δημόσιο

Γνωστά έγιναν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 8Κ/2024 του ΑΣΕΠ για τις 2.217 θέσεις ΔΕ στο Δημόσιο

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στον ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 8Κ/2024 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 62/31.12.2024/τ. Α.Σ.Ε.Π. και Φ.Ε.Κ. 1/14.01.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας 2.217 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και

β) Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στους πίνακες Διοριστέων και Κατάταξης χωρίς ειδική επισήμανση. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη

Ο πίνακας διοριστέων θα αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Τα οριστικά αποτελέσματα

Κάντε "κλικ" στους παρακάτω συνδέσμους και δείτε:

105.427 αιτήσεις για τις 2.217 θέσεις στο Δημόσιο

Σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση, το ΑΣΕΠ γνωστοποίησε ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 8Κ/2024 (Φ.Ε.Κ. 62/31.12.2024/τ. Α.Σ.Ε.Π. και Φ.Ε.Κ. 1/14.01.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 2.217 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021, υποβλήθηκαν συνολικά 105.427 αιτήσεις.

graph_8K_2024-1.jpg

Η 8Κ/2024 είναι η μεγαλύτερη προκήρυξη της χρονιάς που απευθύνεται αποκλειστικά σε υποψηφίους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). Να σημειωθεί πως στη διαδικασία συμμετείχαν και υποψήφιοι ΠΕ και ΤΕ.

graph_8K_2024-2.jpg

ΑΣΕΠ 8Κ/2024: Η προκήρυξη σε αριθμούς

  • 2.217 μόνιμες θέσεις σε όλη τη χώρα
  • 476 φορείς του Δημοσίου συμμετέχουν με θέσεις
  • 65 διαφορετικές ειδικότητες περιλαμβάνονται στη μεγάλη προκήρυξη
  • 182 δήμοι δίνουν προβάδισμα διορισμού με βάση την εντοπιότητα
  • 521 μόνιμες θέσεις θα διατεθούν για διοικητικούς υπαλλήλους
  • 150 θέσεις θα διατεθούν για τις ειδικότητες ΔΕ Νοσηλευτών και ΔΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
  • 23 περιοχές της χώρας φιλοξενούν θέσεις για δασοφύλακες, την ειδικότητα που σπάνια ζητείται σε προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού
  • 584 θέσεις μπορούν να διεκδικηθούν χωρίς εμπειρία από τους υποψηφίους
  • 6.640 υποψήφιοι θα βρεθούν κοντά στο μόνιμο διορισμό. Από αυτούς που θα προηγηθούν στον πίνακα κατάταξης με βάση τα δηλωθέντα τους, το ΑΣΕΠ θα ζητήσει αποστολή δικαιολογητικών (επίκληση)

Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Οι θέσεις της Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

Δείτε το ΦΕΚ της Προκήρυξης 8Κ/2024 του ΑΣΕΠ εδω

