Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Τρίτης (10/2)

Νέο τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία της κλήρωσης του Τζόκερ της Κυριακής (8/2) που μοίραζε τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.

Τυχερός δεν υπήρξε ούτε στη δεύτερη κατηγορία που μοίραζε 100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση τζόκερ σήμερα είναι: 1, 7, 10, 29, 36 και τζόκερ ο αριθμός 10.

Στην κλήρωση της Τρίτης (10/2) το Τζόκερ μοιράζει στην πρώτη κατηγορία 1.000.000 ευρώ.