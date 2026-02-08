Θρίλερ με ανήλικο που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα: Το επανέφεραν οι γιατροί στο Παίδων

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Καλλιθέα, όπου παιδί (κοριτσάκι 5 ετών σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες) έπεσε σε σιντριβάνι της περιοχής.

Το παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο γονέας του ανηλίκου, αλβανικής καταγωγής, προσήχθη και εξετάζεται από τις αρμόδιες Αρχές, στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών του περιστατικού.

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 21.40

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb και της Κατερίνας Ρίστα μετά από μάχη των γιατρών το παιδί επανήλθε και δίνει μάχη για τη ζωή του.