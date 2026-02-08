Κάρτα Καυσαερίων: Μόνο από ΚΤΕΟ, όχι από συνεργεία - Τα πρόστιμα αν δεν την βγάλετε

Τι ορίζει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών

Κάρτα Καυσαερίων: Μόνο από ΚΤΕΟ, όχι από συνεργεία - Τα πρόστιμα αν δεν την βγάλετε
Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Μεταφορών για τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των μεταφορών και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει πρόβλεψη για την έκδοση της Κάρτας Καυσαερίων για τα οχήματα.

Συγκεκριμένα το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο περιλαμβάνει νέες διατάξεις για τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων. Με το άρθρο 7 τροποποιείται το πλαίσιο χορήγησης της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων, η οποία θα εκδίδεται πλέον από δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ, ενώ για τον έλεγχο σε δημόσια ΚΤΕΟ το τέλος ορίζεται στο ένα τέταρτο του κόστους του αρχικού τεχνικού ελέγχου.

Παράλληλα, συστήνεται στο υπουργείο Μεταφορών Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων, στο οποίο θα καταχωρούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία κάθε εισαγόμενου οχήματος πριν από την πρώτη ταξινόμησή του στη χώρα.

Η διαβούλευση του νομοσχεδίου θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 21:00.

Το πρόστιμο για ληγμένη Κάρτα Καυσαερίων

Το πρόστιμο για ληγμένη ή ανύπαρκτη Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) σε έλεγχο της Τροχαίας κυμαίνεται από 35€ έως 200€, ανάλογα με τους ρύπους του οχήματος. Αν η κάρτα είναι έγκυρη, αλλά δεν επιδεικνύεται κατά τον έλεγχο, το πρόστιμο είναι 20€.

Συγκεκριμένα η ανανέωση είναι ετήσια για ΙΧ, ενώ τα δίκυκλα δεν υποχρεούνται σε έκδοση.

-Πρόστιμο Τροχαίας: Από 35€ έως 200€ για μη ύπαρξη ή ληγμένη ΚΕΚ.

-Μη επίδειξη: 20€, εφόσον υπάρχει έγκυρη κάρτα αλλά δεν βρίσκεται στο όχημα.

Συχνότητα Ελέγχου: Κάθε χρόνο για τα ΙΧ αυτοκίνητα (καινούργια ΙΧ απαλλάσσονται για τα πρώτα 2-3 χρόνια).

Ειδικές περιπτώσεις: Τα ταξί και τα ασθενοφόρα εκδίδουν ΚΕΚ κάθε 6 μήνες.

