Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για νέο κύκλο βροχοπτώσεων - Πότε επιστρέφει...ο χειμώνας

Για βροχές και καταιγίδες προειδοποίησε ο προγνώστης καιρού την εβδομάδα που έρχεται - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

Newsbomb

Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για νέο κύκλο βροχοπτώσεων - Πότε επιστρέφει...ο χειμώνας
Pixabay
ΚΑΙΡΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Βροχερή θα είναι η έναρξη της νέας εβδομάδας, με τα φαινόμενα να ξεκινούν αρχικά από τα βορειοδυτικά και στη συνέχεια να μεταφέρονται στη Μακεδονία και τη δυτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, αναμένονται βροχές αργά το βράδυ της Δευτέρας στην Αττική, στη δυτική Κρήτη και στις Κυκλάδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά τους 16 βαθμούς, στα βόρεια από 6 έως και 15 και στα νότια μέχρι 17 βαθμούς. Στα ανατολικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 18 βαθμούς (ΝΑ) και στα δυτικά από 14 έως και 17 βαθμούς.

Ο προγνώστης καιρού εφιστά την προσοχή την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου για έντονα φαινόμενα σε Ανατολική Θεσσαλία, Μαγνησία και Σποράδες.

Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου αναμένονται τοπικές βροχές στα δυτικά και μέχρι το βράδυ ο καιρός χαλάει ξανά σε ολόκληρη τη χώρα.

Την Τσικνοπέμπτη θα σημειωθούν βροχές στο Αιγαίο και τοπικά φαινόμενα στα ανατολικά τις πρωινές ώρες, ενώ προς το βράδυ αναμένονται δυνατές βροχές στα δυτικά, στην Κρήτη και στα ανατολικά νησιωτικά τμήματα. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές από το μεσημέρι και μετά.

Την Παρασκευή ο καιρός παραμένει άστατος με διάσπαρτες μπόρες, ενώ από το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου μέχρι την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου αναμένεται νέος κύκλος βροχοπτώσεων και πτώση της θερμοκρασίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:40ΕΛΛΑΔΑ

«Κρούει» το καμπανάκι ο Δήμος Διδυμοτείχου - Άγγιξε τα 6.50 μέτρα η στάθμη του νερού στο Πύθιο

19:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Έγιναν ένα ομάδα και κόσμος μετά το ματς στην Καρδίτσα

19:32ΕΘΝΙΚΑ

Έλαμψαν τα ελληνικά Rafale σε άσκηση στη Σαουδική Αραβία - Εικόνες

19:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Άρης – ΠΑΟΚ 0-0: Πιο κοντά στο γκολ ο «Δικέφαλος», χωρίς φάση οι «κίτρινοι»

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Βροχές στον Μόρνο: Ρεκόρ δεκαετίας τις πρώτες 39 ημέρες του 2026 - Δείτε τα γραφήματα

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Κομβικός ρόλος μιας γυναίκας - Η πυραμίδα του δικτύου

19:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Έκανα αλλαγή Πενράις και Πινέδα γιατί φοβήθηκα δεύτερη κίτρινη» - Οι δηλώσεις Νίκολιτς

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στον Βόλο: Εκρήξεις πίσω από την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου - Εικόνες

19:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ – Λεβαδειακός 3-2: Ματσάρα στο Παγκρήτιο και χαμόγελα για τους Ηρακλειώτες

19:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για νέο κύκλο βροχοπτώσεων - Πότε επιστρέφει...ο χειμώνας

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στην Ιαπωνία: Κυρίαρχος με υπερπλειοψηφία η νυν πρωθυπουργός Τακαΐτσι στην Κάτω Βουλή

18:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ: Τα highlights από τον αγώνα των Σερρών (βίντεο)

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Συνελήφθησαν τρεις περιπτεράδες για πώληση τσιγάρων σε ανήλικους

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Νέα απειλή εκτέλεσης για Ιρανό διαδηλωτή - Φυλάκιση για την Νομπελίστρια Νάργκες Μοχαμαντί

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η εγγονή της Lollobrigida κέρδισε το χρυσό μετάλλιο, αλλά ο γιος της έγινε viral κατακτώντας την καρδιά του κοινού

18:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-4: Έλυσε τον… γρίφο και «πάτησε» γκάζι με Βάργκα και Μαρίν!

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγωδία της πιο σκανδαλώδους αριστοκράτισσας της Ευρώπης - Πέθανε ψάχνοντας στα σκουπίδια

17:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-4 (τελικό): «Καθάρισε» με τέσσερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο!

17:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Καρδίτσα - Παναθηναϊκός AKTOR 53-78: Ένα ημίχρονο ήταν αρκετό

17:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τραγωδία στη Χίο: Συγχαρητήρια Πλεύρη σε Γεωργιάδη γιατί δεν επέτρεψε σε ακτιβιστές να συναντήσουν παιδιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:14ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στον Βόλο: Εκρήξεις πίσω από την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου - Εικόνες

19:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για νέο κύκλο βροχοπτώσεων - Πότε επιστρέφει...ο χειμώνας

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η εβδομάδα έως την Τσικνοπέμπτη - Η πρόγνωση Κολυδά

16:23LIFESTYLE

Αποχώρησε εκτάκτως από την εκπομπή η Ναταλία Γερμανού - «Είμαι πάρα πολύ χάλια, ζητώ συγγνώμη»

19:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Άρης – ΠΑΟΚ 0-0: Πιο κοντά στο γκολ ο «Δικέφαλος», χωρίς φάση οι «κίτρινοι»

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Άρτα: Πέθανε 35χρονη μητέρα λίγες ημέρες αφού γέννησε το δεύτερο της παιδί

19:18LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς spoiler: Ο Ορφέας εξαφανίζεται και ο Θεόφιλος χάνει το σπίτι του

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγωδία της πιο σκανδαλώδους αριστοκράτισσας της Ευρώπης - Πέθανε ψάχνοντας στα σκουπίδια

15:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας από αύριο - Πού αναμένονται καταιγίδες - Πώς θα κάνουμε Τσικνοπέμπτη

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Χριστιανικές εικόνες στα ελληνικά δικαστήρια: Αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από προσφυγή

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Τι σημαίνει η αφαίρεση ιθαγένειας από τον 54χρονο Σμήναρχο

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η εγγονή της Lollobrigida κέρδισε το χρυσό μετάλλιο, αλλά ο γιος της έγινε viral κατακτώντας την καρδιά του κοινού

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Μετά από χρόνια λειψυδρίας, η Πρέσπα ανεβαίνει 1 μέτρο: «Χρειάζεται ακόμη περισσότερο για να γονιμοποιηθούν τα ψάρια»

08:27WHAT THE FACT

Επιστήμονες σάρωσαν ένα μαύρο βράχο από τον Άρη και βρήκαν κάτι εκπληκτικό

23:50LIFESTYLE

Σε σίριαλ του MEGA Xειμαριώτισσα μιλά αλβανικά

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Σοκολάτα ΙΟΝ και η εποχή της ενιαίας εικόνας: Γιατί δεν πρέπει να φοβόμαστε τη διαφήμιση

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Νέα απειλή εκτέλεσης για Ιρανό διαδηλωτή - Φυλάκιση για την Νομπελίστρια Νάργκες Μοχαμαντί

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Βροχές στον Μόρνο: Ρεκόρ δεκαετίας τις πρώτες 39 ημέρες του 2026 - Δείτε τα γραφήματα

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Το «θησαυροφυλάκιο της αποκάλυψης» στον Αρκτικό κύκλο που προστατεύει τη ζωή στη Γη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ