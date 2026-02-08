Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για νέο κύκλο βροχοπτώσεων - Πότε επιστρέφει...ο χειμώνας

Βροχερή θα είναι η έναρξη της νέας εβδομάδας, με τα φαινόμενα να ξεκινούν αρχικά από τα βορειοδυτικά και στη συνέχεια να μεταφέρονται στη Μακεδονία και τη δυτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, αναμένονται βροχές αργά το βράδυ της Δευτέρας στην Αττική, στη δυτική Κρήτη και στις Κυκλάδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά τους 16 βαθμούς, στα βόρεια από 6 έως και 15 και στα νότια μέχρι 17 βαθμούς. Στα ανατολικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 18 βαθμούς (ΝΑ) και στα δυτικά από 14 έως και 17 βαθμούς.

Ο προγνώστης καιρού εφιστά την προσοχή την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου για έντονα φαινόμενα σε Ανατολική Θεσσαλία, Μαγνησία και Σποράδες.

Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου αναμένονται τοπικές βροχές στα δυτικά και μέχρι το βράδυ ο καιρός χαλάει ξανά σε ολόκληρη τη χώρα.

Την Τσικνοπέμπτη θα σημειωθούν βροχές στο Αιγαίο και τοπικά φαινόμενα στα ανατολικά τις πρωινές ώρες, ενώ προς το βράδυ αναμένονται δυνατές βροχές στα δυτικά, στην Κρήτη και στα ανατολικά νησιωτικά τμήματα. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές από το μεσημέρι και μετά.

Την Παρασκευή ο καιρός παραμένει άστατος με διάσπαρτες μπόρες, ενώ από το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου μέχρι την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου αναμένεται νέος κύκλος βροχοπτώσεων και πτώση της θερμοκρασίας.

