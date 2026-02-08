Καιρός: Πώς θα κάνουμε Τσικνοπέμπτη - Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία

Τις επόμενες ημέρες ο καιρός στην Ελλάδα θα παρουσιάσει έντονες διακυμάνσεις, με βροχές, τοπικές καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά, που θα επηρεάσουν αρκετές περιοχές της χώρας έως και την Τσικνοπέμπτη 12 Φεβρουαρίου.

Η ατμοσφαιρική αστάθεια αναμένεται να κορυφωθεί από τη Δευτέρα, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρές μεταβολές.

Από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ο καιρός θα γίνει πιο ασταθής, με τις βροχές και τις καταιγίδες να επεκτείνονται σταδιακά σε περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και των νησιών.

Ιδιαίτερα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, αναμένονται χιονοπτώσεις, που θα διατηρήσουν το σκηνικό του καιρού απαιτητικό για τους κατοίκους και τους ταξιδιώτες.

Η αστάθεια θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, με τοπικά ισχυρά φαινόμενα κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα της χώρας.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, την Τσικνοπέμπτη αναμένεται νέο κύμα βροχών και καταιγίδων, με πιθανότητα πρόσκαιρης έντασης κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο και στα δυτικά.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρές διακυμάνσεις, με μια πρόσκαιρη πτώση στις αρχές της εβδομάδας και σταδιακή άνοδο προς το τέλος της. Οι άνεμοι δεν αναμένονται να προκαλέσουν προβλήματα, καθώς θα διατηρηθούν σε μέτρια επίπεδα, χωρίς να επηρεάζουν σημαντικά τις μετακινήσεις ή τις θαλάσσιες δραστηριότητες.

Από την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου έως και την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου ο καιρός στη χώρα θα παρουσιάσει διαδοχικές μεταβολές, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές κατά διαστήματα, τις τοπικές καταιγίδες και τις χιονοπτώσεις στα ορεινά. Την Κυριακή αυξημένες νεφώσεις με βροχές αναμένονται… pic.twitter.com/Ziogink4o9 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) February 7, 2026

