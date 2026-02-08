Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες πριν την ...ανατροπή - Η πρόβλεψη Κολυδά για διαδοχικές μεταβολές

Οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν μέρα προς μέρα 

Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες πριν την ...ανατροπή - Η πρόβλεψη Κολυδά για διαδοχικές μεταβολές
Με θερμοκρασίες μεγαλύτερες του μέσου όρου στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας, σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει τα δυτικά, τη βόρεια Ελλάδα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, οι νεφώσεις είναι αυξημένες στη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο. Την ίδια ώρα, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός διατηρείται αρχικά ηπιότερος, ωστόσο στα κεντρικά και βόρεια οι νεφώσεις θα πυκνώσουν σταδιακά μέχρι το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Όπως ανακοινώθηκε, πρόσκαιρες χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά των δυτικών και βόρειων περιοχών, ενώ η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα.

Άνεμοι και θερμοκρασιακές διακυμάνσεις

Κι όμως, παρά την αστάθεια, οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ, πνέοντας από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, με τον υδράργυρο να φθάνει στα δυτικά και τα βόρεια τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές της επικράτειας, το θερμόμετρο θα δείξει έως και 20 βαθμούς, διατηρώντας μια σχετική ισορροπία παρά το πέρασμα των φαινομένων που θα επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας μέχρι το τέλος της ημέρας.


Συνεχείς εναλλαγές θα παρουσιάσει το σκηνικό του καιρού καθ' όλη τη διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας, με διαδοχικά κύματα αστάθειας να φέρνουν βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, η χώρα εισέρχεται σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας από την Κυριακή 8 έως και την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου. Την ίδια ώρα που οι νεφώσεις και οι τοπικές βροχές περιορίζονται αρχικά στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο, από τη Δευτέρα τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές. Όπως ανακοινώθηκε, η αστάθεια θα παραμείνει το κύριο χαρακτηριστικό έως τα μέσα της εβδομάδας, με κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα της επικράτειας.

Κι όμως, παρά τις βροχές και τα χιόνια στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, οι άνεμοι δεν αναμένεται να προκαλέσουν προβλήματα στις συγκοινωνίες. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, η θερμοκρασία θα ακολουθήσει μια τροχιά διακυμάνσεων, σημειώνοντας πτώση τις πρώτες ημέρες της εβδομάδας και ανακάμπτοντας προς την Πέμπτη. Η επόμενη εβδομάδα απαιτεί προσοχή στο οδικό δίκτυο των ορεινών περιοχών, καθώς οι διαδοχικές μεταβολές του καιρού θα διατηρήσουν το σκηνικό χειμερινό μέχρι και την Παρασκευή.

