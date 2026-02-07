«Ασανσέρ» ο καιρός την επόμενη εβδομάδα - Η πρόγνωση Κολυδά

Με «ασανσέρ» θα μοιάζει η εικόνα του καιρού την επόμενη εβδομάδα με συνεχείς μεταβολές.

Όπως αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς:

Από την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου έως και την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου ο καιρός στη χώρα θα παρουσιάσει διαδοχικές μεταβολές, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές κατά διαστήματα, τις τοπικές καταιγίδες και τις χιονοπτώσεις στα ορεινά. Την Κυριακή αυξημένες νεφώσεις με βροχές αναμένονται κυρίως στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα είναι λίγα .

Από τη Δευτέρα ο καιρός θα καταστεί πιο άστατος, με τις βροχές και τις καταιγίδες να επεκτείνονται σταδιακά σε περισσότερες περιοχές, ενώ θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Η αστάθεια θα διατηρηθεί και την Τρίτη και την Τετάρτη, με κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα κυρίως στα δυτικά και νότια. Την Πέμπτη αναμένονται νέες βροχές και καταιγίδες, πρόσκαιρα ισχυρές σε ανατολικό Αιγαίο και δυτικά. Οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρές διακυμάνσεις, με πτώση στις αρχές της εβδομάδας και άνοδο προς το τέλος.

