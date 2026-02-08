Καιρός: Πώς θα κυλήσει η εβδομάδα έως την Τσικονοπέμπτη - Η πρόγνωση Κολυδά

Το καιρικό σκηνικό στην Ελλάδα αναμένεται να παραμείνει σταθερό και την ερχόμενη εβδομάδα, με τις βροχοπτώσεις να εντοπίζονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Παρά το γεγονός ότι τα συνολικά ύψη βροχής δεν προβλέπεται να είναι ιδιαίτερα υψηλά, οι συνεχείς διελεύσεις βαρομετρικών χαμηλών και οι νοτιάδες που θα πνέουν ενδέχεται να δημιουργήσουν τοπικά προβλήματα και να απαιτήσουν αυξημένη προσοχή, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς.

Οι βροχές θα επικεντρωθούν κυρίως σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπου οι συνθήκες θα ευνοούν διαδοχικές βροχοπτώσεις. Οι νοτιάδες που θα επικρατούν θα ενισχύουν την ατμοσφαιρική αστάθεια, δημιουργώντας πιθανότητες για τοπικές καταιγίδες ή εντονότερα φαινόμενα.

Ωστόσο, το συνολικό ύψος βροχής αναμένεται να παραμείνει σε μέτρια επίπεδα, χωρίς να σημειωθούν ιδιαίτερα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, προβλέπεται μια μικρή πτώση από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Η πτώση αυτή θα είναι προσωρινή, καθώς από τα μέσα της εβδομάδας αναμένεται νέα άνοδος των θερμοκρασιών. Συνολικά, οι τιμές θα παραμείνουν ελαφρώς υψηλότερες από τον μέσο όρο για την τρέχουσα εποχή, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του μήνα.

Η επικρατούσα κατάσταση στην ατμόσφαιρα, με τις διαδοχικές διελεύσεις βαρομετρικών συστημάτων και τους νοτιάδες, υποδηλώνει πως οι επόμενες ημέρες απαιτούν προσοχή, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη βροχόπτωση.

Διαβάστε επίσης