Άνοδος των θερμοκρασιών γύρω μηδέν αναμένεται την προσεχή εβδομάδα, και περαιτέρω από τις αρχές Μαρτίου

Η Νέα Υόρκη βιώνει ιστορικό ψύχος - Καταγράφει θερμοκρασίες χαμηλότερες από αυτές της Ανταρκτικής

Πάγος επιπλέει στον ποταμό Χάντσον κάτω από τη γέφυρα Τζορτζ Ουάσινγκτον, που συνδέει το Φορτ Λι του Νιου Τζέρσεϊ με τη συνοικία Μανχάταν της Νέας Υόρκης

Ακραίο ψύχος που ξεπερνά ακόμα και το πολικό βιώνει η Νέα Υόρκη, καθώς καταγράφει θερμκρασίες σε κάποιες περιοχές χαμηλότερες από ορσιμένα μέρη της Ανταρκτικής. Την Κυριακή, η πόλη κατέγραψε θερμοκρασία περίπου -16 βαθμούς Κελσίου και ψύχος κοντά στους -26 βαθμούς.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε για απειλητικές για τη ζωή συνθήκες και επιβεβαίωσε ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη περίοδος χαμηλών θερμοκρασιών εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία σε αρκετές περιοχές.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσαν οι μετεωρολογικές υπηρεσίες, το κρύο σε αρκετές περιοχές του βορειοανατολικού Μεξικού έφτασαν σχεδόν τους -40 βαθμούς Κελσίου.

Περπατώντας στη χιονισμένη Νέα Υόρκη

Αντίθετα, ο αμερικανικός σταθμός McMurdo στην Ανταρκτική κατέγραψε περίπου -6 βαθμούς Κελσίου, περίπου 10 βαθμούς θερμότερος από την πόλη της Νέας Υόρκης κατά την κορύφωση του φαινομένου.

Η αξιοσημείωτη διαφορά εξηγήθηκε από μια ισχυρή κάθοδο αρκτικού αέρα από τα βόρεια του κόλπου Χάντσον, στον Καναδά, ο οποίος προχώρησε νότια και κάλυψε μεγάλες περιοχές της ανατολικής χώρας.

Ο αντίκτυπος του φαινομένου οδήγησε στην έκδοση προειδοποιήσεων για ακραίο κρύο για περισσότερους από 43 εκατομμύρια ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων μητροπολιτικών περιοχών όπως η Νέα Υόρκη και η Φιλαδέλφεια.

Οι συνθήκες επιδεινώθηκαν από ισχυρές ριπές ανέμου και, σε περιοχές της Νέας Αγγλίας, από τοπικά έντονες χιονοπτώσεις που σχετίζονται με ένα ατμοσφαιρικό σύστημα που δημιούργησε ζώνες βροχόπτωσης με γρήγορες συσσωρεύσεις.

Σε περιοχές της βόρειας Νέας Υόρκης και στα βόρεια της Νέας Αγγλίας, οι θερμοκρασίες έφτασαν μεταξύ -29 και -34 βαθμών Κελσίου. Οι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν ότι υπό αυτές τις συνθήκες, το κρυοπαγήματα του εκτεθειμένου δέρματος μπορεί να συμβεί σε λιγότερο από 30 λεπτά.

Τις τελευταίες εβδομάδες, τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχουν πεθάνει στη Νέα Υόρκη επειδή βρίσκονταν σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια της καταιγίδας και 13 από αυτούς τους θανάτους επιβεβαιώθηκαν ως άμεσο αποτέλεσμα υποθερμίας.

Ο δήμαρχος Ζόχραν Μαμντάνι εξήγησε ότι η πόλη ενεργοποίησε μια επιχείρηση για να βοηθήσει τους άστεγους.

Εν τω μεταξύ, δημιουργήθηκαν 60 κέντρα θέρμανσης στις πέντε περιοχές, μαζί με λεωφορεία που μετατράπηκαν σε κινητά καταφύγια, με σταθμούς βοήθειας σε περιοχές υψηλής κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένου του Midtown Manhattan. Οι αρχές επανέλαβαν ότι ακόμη και η σύντομη έκθεση σε εξωτερικούς χώρους μπορεί να είναι επικίνδυνη και προέτρεψαν το κοινό να επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εάν εντοπίσει κάποιον που διατρέχει κίνδυνο.

Πάγος ποταμό Χάντσον στο πάρκο Little Island στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης

Αν και το επεισόδιο χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα πιο έντονα εδώ και περισσότερα από είκοσι χρόνια, οι μετεωρολόγοι προέβλεψαν σταδιακή βελτίωση.

Μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, οι μέγιστες τιμές θα είναι και πάλι κοντά στο σημείο πήξης, γύρω στους 0 βαθμούς Κελσίου, με μια θερμότερη τάση προς τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου.

