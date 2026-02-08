Αποχώρησε εκτάκτως από την εκπομπή η Ναταλία Γερμανού

Η Ναταλία Γερμανού αποχώρησε εκτάκτως από το «Καλύτερα Δεν Γίνεται» το μεσημέρι της Κυριακής (8/2), λόγω έντονης ημικρανίας που την ταλαιπωρούσε από την έναρξη της εκπομπής.

Μετά την επιστροφή από διαφημιστικό διάλειμμα, τον λόγο πήρε ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης, ο οποίος ενημέρωσε το κοινό για την αιφνίδια αποχώρηση της παρουσιάστριας από το πάνελ, λόγω έντονης ημικρανίας, ενώ πρόσθεσε ότι θα επιστρέψει άμεσα.

Όταν η Ναταλία Γερμανού επανήλθε στη θέση της, σημείωσε: «Δεν επέστρεψα για πολύ. Ζητώ πραγματικά συγγνώμη, είμαι πάρα πολύ χάλια, αλλά έπρεπε να είμαι εδώ».

Κατά την έναρξη της εκπομπής, η Ναταλία Γερμανού ενημέρωσε το κοινό και τους συνεργάτες της, ότι εδώ και τρεις ημέρες ταλαιπωρείται από έντονες ημικρανίες, αντιμετωπίζοντας το θέμα με χιούμορ, ωστόσο, στην πορεία ο πονοκέφαλος έγινε ακόμη πιο δυνατός, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός πάνελ για να ηρεμήσει.

«Εγώ έρχομαι με τρεις μέρες ημικρανία σήμερα. Πώς την παλεύω, δεν ξέρω. Είμαι επαγγελματίας. Είμεθα επαγγελματίες και να ‘ναι καλά αυτά τα φάρμακα, δεν θα τα διαφημίσω, τα οποία τα ξέρετε… Εσείς που έχετε ημικρανίες, πείτε μου ότι με νιώθετε αυτή τη στιγμή. Το τι παγωμένη κομπρέσα έχω βάλει στο κεφάλι…Τι άλλο να κάνουμε για τις ημικρανίες;», είπε η παρουσιάστρια στην έναρξη της εκπομπής.

