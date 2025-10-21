Οι δυνατές ομάδες της TV – Νικητές με αποδείξεις

Ποιες ομάδες εκπομπών κάνουν τη διαφορά;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Η τηλεόραση είναι ομαδικό άθλημα και, τη φετινή σεζόν, αποδεικνύεται περίτρανα. Εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, όπως είναι η Αγγελική Νικολούλη και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, το κοινό ψηφίζει καλοκουρδισμένες παρέες με χημεία και ατάκες.

Το φαινόμενο «Voice» ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Τα τελευταία χρόνια, τα στελέχη του ΣΚΑΪ ένωσαν την Έλενα Παπαρίζου και τον Πάνο Μουζουράκη με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον Χρήστο Μάστορα, που κάθε Σαββατοκύριακο δίνουν ρεσιτάλ. Η κριτική επιτροπή όχι μόνο σχολιάζει εύστοχα τους παίκτες, αλλά δεν διστάζει να πιάσει τον χορό και το τραγούδι στήνοντας ένα πάρτι που κρατά ωραία παρέα στους τηλεθεατές. Το αποτέλεσμα όχι μόνο αποτυπώνεται στους πίνακες της Nielsen, αλλά τα αποσπάσματα του σόου γίνονται viral και βάζουν φωτιά στο Χ. Χαρακτηριστικά, την Κυριακή, ο μουσικός διαγωνισμός βρέθηκε στην πρώτη θέση στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσης του, με 27% και στην πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό 18-54 με 20,5%.

oi-coaches-toy-the-voice-of-greece.jpg

Στο STAR, το «GNTM» επέστρεψε και η νέα του εικόνα βασίζεται πολύ στην ανανεωμένη κριτική επιτροπή. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, στην καλύτερη τηλεοπτική της στιγμή, ο μύθος της μόδας Λάκης Γαβαλάς, ο εύστοχος Άγγελος Μπράτης και ο Έντι Γαβριηλίδης, με μεγάλη πορεία στον κόσμο της μόδας και προσωπικότητα που δίνει το αλατοπίπερο στον διαγωνισμό, αλλά και η χειμαρρώδης Ζενεβιέβ Μαζαρί, συνθέτουν μία παρέα από τις ωραιότερες της TV. Ο διαγωνισμός μόδας του σταθμού της Κηφισιάς κατακτά ένα σημαντικό μερίδιο κοινού, για περισσότερες από τρεις ώρες, παρά τον σκληρό ανταγωνισμό της Παρασκευής.

gntm.jpg

Στην πρωινή ζώνη της καθημερινής αρένας, η Κατερίνα Καινούργιου απέδειξε ότι με τη σωστή ομάδα μπορείς να φτάσεις στην κορυφή. Ναι, η φετινή σεζόν μπορεί να της ανήκει, αφού επέστρεψε δυναμικά και η ίδια βρίσκεται στην καλύτερή της φάση, όμως και η ομάδα που την πλαισιώνει έχει μερίδιο ευθύνης! Τής χαρίζει μία ηρεμία και σιγουριά, κάνοντάς την να αφήσει τις τοξικότητες του παρελθόντος στο παρελθόν. O δημοσιογράφος Στέφανος Κωνσταντινίδης με πολυετή εμπειρία και έντονο σχόλιο, η Φρόσω Κυριαζή, μια νέα δυναμική δημοσιογράφος με έγκυρο ρεπορτάζ, ο Χάρης Χρονόπουλος, με τηλεοπτική και ραδιοφωνική εμπειρία και μία ευγένεια που τον κάνει να ξεχωρίζει στην πρωινή αρένα, συνθέτουν ένα καλοφτιαγμένο παζλ στη «Super Κατερίνα» του ALPHA. Ξεχωριστή αναφορά στη Δάφνη Μπόκοτα, η οποία μετά από χρόνια τηλεοπτικής απουσίας, επανήλθε δυναμικά με σχόλιο και άποψη στην τηλεόραση του σήμερα.

team-kainoyrgioy.jpg

Στο μέτωπο του Σαββατοκύριακου, η σταθερή αξία είναι η Ναταλία Γερμανού και το team του «Καλύτερα δε γίνεται» στον ALPHA. Η παρουσιάστρια συνδυάζει ποιότητα και ψυχαγωγία, αυθεντικότητα και τόλμη, πάντα με τη σωστή δόση ενημέρωσης και τον πιο ιδιαίτερο σχολιασμό της επικαιρότητας. Με την προσωπικότητά της, την εμπειρία, το χιούμορ και τη ματιά που ξεχωρίζει, δημιουργεί ένα τηλεοπτικό σύμπαν που φέρει τη δική της αποκλειστική σφραγίδα.

Στο πλευρό της, μία δυνατή ομάδα συνεργατών που ο καθένας έχει βρει τον ρόλο του. Η «κολώνα» πλέον της εκπομπής Παναγιώτης Ραφαηλίδης, ο ατακαδόρος Γιάννης Κορδώνης, ο Άγγελος Βουράκης πάντα ενημερωμένος και με έγκυρο ρεπορτάζ, η ευγενής Ελιάνα Χρυσικοπούλου, πιάνουν τον παλμό της εποχής. Ευχάριστη προσθήκη και ο Βλάσης Κωστούρος με τις υπέροχες συνεντεύξεις, ενώ ο Κωνσταντίνος Αντωνάτος σχολιάζει με τον δικό του μοναδικό τρόπο την τηλεοπτική επικαιρότητα… και όχι μόνο. Το αποτέλεσμα γνωστό, αφού η εκπομπή σημειώνει υψηλά ποσοστά και φέτος!

