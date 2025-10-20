Τηλεθέαση: Το STAR δείχνει τα «δόντια» του στον ανταγωνισμό – Τα νούμερα του «Voice»

Ο ανταγωνισμός καλά κρατά και τα βράδια της Κυριακής, με σόου και σειρές να διασταυρώνουν τα ξίφη τους για την τηλεθέαση. Το STAR αποδεικνύει ότι, φέτος, κάνει την έκπληξη με τις σειρές του και το πρόσημο είναι θετικό. Το ίδιο, βέβαια, ισχύει και για τον ΣΚΑΪ, που την Κυριακή παίρνει τη ρεβάνς με το «Voice».

Χαρακτηριστικά, το «The Voice of Greece» και το 8ο επεισόδιο των Blind Auditions, που προβλήθηκε το βράδυ της Κυριακής 20 Οκτωβρίου, στον ΣΚΑΪ, κατέκτησε υψηλά ποσοστά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, ο μουσικός διαγωνισμός βρέθηκε στην πρώτη θέση στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσης του, με 27% και την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό 18-54 με 20,5%. 2.837.000 τηλεθεατές έγιναν μέλη της μεγάλης παρέας έστω για 1’. Φυσικά, το hashtag #TheVoiceGR βρέθηκε σε υψηλές θέσεις του Χ, με τους τηλεθεατές να σχολιάζουν όσα συμβαίνουν στον μουσικό διαγωνισμό. Η πιο αγαπημένη παρέα της ελληνικής τηλεόρασης, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου, ανανεώνουν το ραντεβού τους με το τηλεοπτικό κοινό για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, ενώ συνεχίζουν να αναζητούν την καλύτερη φωνή της Ελλάδας.

Στο STAR, χθες, τα «Φαντάσματα» έκαναν 15,7% στο σύνολο και 19,5% στο δυναμικό κοινό. Πρόκειται για μία από τις ωραιότερες σειρές της φετινής χρονιάς, μία κωμωδία που προσφέρει γέλιο και υπέροχες ερμηνείες. Το «IQ 160», που έκανε πρεμιέρα, βρέθηκε στο 13,9% του συνόλου και στο 16,1% στους τηλεθεατές 18-54.

Στο μέτωπο του MEGA, η σειρά «Η Γη της ελιάς» κράτησε παρέα στο 15,4% του συνόλου και στο 9,6% των τηλεθεατών 18-54.

Όσον αφορά στην ΕΡΤ1, η «Αθλητική Κυριακή» κατέγραψε 2,5% στο σύνολο και 1,1% στο δυναμικό κοινό.

