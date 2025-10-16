Τηλεθέαση: Ποιος κρατά την πρωτιά στην πρωινή ζώνη

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον βλέπουν τα στελέχη των καναλιών τα πρωινά νούμερα τηλεθέασης, με τον ALPHA να κερδίζει τη μάχη. Η Κατερίνα Καινούργιου ξεχωρίζει στην αρένα και κρατά σταθερά πλέον την πρωτιά στο δυναμικό κοινό.

Χαρακτηριστικά, χθες Τετάρτη, η «Super Κατερίνα» κατέγραψε 13,9% στο σύνολο και 17,2% στο δυναμικό κοινό. Το «Buongiorno» του MEGA έκανε 13,1% στο σύνολο και 11,1% στο δυναμικό κοινό, ενώ το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 11,8% και 9,5%. Η Φαίη Σκορδά με τον Γιώργο Λιάγκα προσπαθούν να ανεβάσουν στροφές, παίζοντας πολύ με θέματα επικαιρότητας και ρεπορτάζ.

Στο μέτωπο του STAR, το «Breakfast@STAR» κράτησε παρέα στο 6,3% του συνόλου και στο 7,4% του δυναμικού κοινού. Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» έκαναν 8,5% και 8,2% σε σύνολο και δυναμικό κοινό.

Στον ΣΚΑΪ οι «Αταίριαστοι» σημείωσαν υψηλά νούμερα στο σύνολο, που μεταφράστηκαν χθες στο 15,4%. Στο δυναμικό κοινό, όμως, περιορίστηκαν στο 6,5% στην τηλεθέαση.

Το «Live You», που πήρε τη σκυτάλη, έκανε 12,6% στο σύνολο και 5,5% στο δυναμικό κοινό. Όσον αφορά στο «10 Παντού» του OPEN, κατέγραψε 11,1% στο σύνολο και 7,9% στους τηλεθεατές 18-54.

