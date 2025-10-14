Τηλεθέαση: Ο ΣΚΑΪ στη μάχη με Φερεντίνο και οι σειρές που ξεχωρίζουν

Η εβδομάδα ξεκίνησε με δυνατό ανταγωνισμό στη βραδινή ζώνη και η άφιξη του Χρήστου Φερεντίνου στον ΣΚΑΪ δεν πέρασε απαρατήρητη.

Χαρακτηριστικά, το βράδυ της Δευτέρας, ο παρουσιαστής έκανε πρεμιέρα με το τηλεπαιχνίδι «The Wall» και κατέγραψε 10,2% στο σύνολο και 9,6% στο δυναμικό κοινό. Πρόκειται για ποσοστά που φέρνουν αισιοδοξία στο Φάληρο, αφού σαφέστατα είναι πιο υψηλά από εκείνα του «Exathlon» και δημιουργούν προσδοκίες για τη συνέχεια.

Στο μέτωπο του MEGA, η κωμωδία «Hotel Elvira» σημείωσε 12,2% στο σύνολο και 16,7% στο δυναμικό κοινό. «Η Γη της ελιάς», που ακολούθησε, κατέγραψε 18,2% και 11% αντίστοιχα.

Ο «Άγιος Έρωτας», στον ALPHA, χθες, σημείωσε 19% στο σύνολο και 14,3% στους τηλεθεατές 18-54, ενώ το «Porto Leone» κράτησε παρέα στο 18,4% του συνόλου και στο 15,7% του δυναμικού κοινού. Στον ΑΝΤ1, το «Grand Hotel» έκανε 15,9% στο σύνολο και 11% στο δυναμικό κοινό, ενώ η κωμική σειρά «Γιατί ρε πατέρα;» 8,9% και 9,4% αντίστοιχα.

Στο STAR «Η Φάρμα» κατέγραψε 7,9% και 9,4%. Στην ΕΡΤ1, «Το παιδί» κατέγραψε 2,7% στο σύνολο και 2,5% στο δυναμικό κοινό, ενώ η κωμωδία «Καλά θα πάει και αυτό» 2,1% και 3,2%.

