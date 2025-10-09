Ο Χρήστος Φερεντίνος στο Newsbomb.gr: «Το “The Wall” με συνεπήρε από τα πρώτα γυρίσματα»

Είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα και εντυπωσιακά τηλεπαιχνίδια, παγκοσμίως, και ετοιμάζεται να πάρει θέση στο ανανεωμένο και πολλά υποσχόμενο ψυχαγωγικό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ. Το «The Wall» κάνει πρεμιέρα, τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, στις 21.00, και ένας γιγάντιος τοίχος υψώνεται με το roller coaster συναισθημάτων να ξεκινά!

Ο μετρ του είδους, ο μοναδικός Χρήστος Φερεντίνος, με το χάρισμα να απογειώνει οποιοδήποτε παιχνίδι κι αν το ανατεθεί, αναλαμβάνει δράση και μοιράζεται σκέψεις λίγα 24ωρα πριν την πρεμιέρα. «Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος… Έζησα τα πρώτα γυρίσματα και το συναίσθημα αυτό είχα να το νιώσω πολύ καιρό. Με συνεπήρε αυτό το τηλεπαιχνίδι… Είναι ένα πρότζεκτ που έχει μεγάλη αγωνία, νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε τρενάκι στο λούνα παρκ… Αυτό το τηλεπαιχνίδι μπορεί να αλλάξει τη ζωή δύο παικτών, γιατί μπορεί να κερδίσουν 350.000 ευρώ», δηλώνει στο Newsbomb.gr.

«Ο τοίχος είναι τρομερά εντυπωσιακός, η κατασκευή είναι 11 μέτρα. Είναι ένα από τα πιο ωραία πλατό που έχω δει και το λέω εγώ, που έχω κάνει πολλά τηλεπαιχνίδια», προσθέτει.

Όσον αφορά στη βραδινή ζώνη όπου θα προβάλλεται το πρότζεκτ; Ο παρουσιαστής αναφέρει: «Μου άρεσε πολύ η απογευματινή ζώνη, άλλωστε ήμουν πολλά χρόνια στο εν λόγω slot. Έχω παίξει και στη βραδινή ζώνη, παλαιότερα, τώρα επανέρχομαι. Είναι μία άκρως ανταγωνιστική ζώνη, με όλα τα σίριαλ. Πιστεύω όμως ότι μπορούμε να πάρουμε ένα καλό μερίδιο, γιατί θα προσφέρουμε κάτι διαφορετικό»

Οι κανόνες του «The Wall»

Ο γιγαντιαίος τοίχος ύψους 12 μέτρων, που δεσπόζει στο πλατό, είναι το δομικό στοιχείο του παιχνιδιού. Στην κορυφή του τοποθετείται ένας αριθμός από μπάλες οι οποίες πέφτουν και καταλήγουν σε κάποιες από τις υποδοχές που βρίσκονται στο κάτω μέρος του τοίχου και στις οποίες αντιστοιχούν διάφορα χρηματικά ποσά. Σε κάθε γύρο τα ποσά αυξάνονται, ενώ το συνολικό χρηματικό έπαθλο μπορεί να φθάσει τις 350.000 ευρώ!

Το κάθε ζευγάρι παικτών, που συμμετέχει, πρέπει να απαντήσει στις ερωτήσεις που του γίνεται. Αν απαντήσουν σωστά, τότε οι μπάλες γίνονται πράσινες και τα χρηματικά ποσά στα οποία καταλήγουν προστίθενται στα χρήματά τους. Αν απαντήσουν λανθασμένα, τότε οι μπάλες γίνονται κόκκινες και τα ποσά αυτά αφαιρούνται.

Στον 1ο γύρο, οι δύο παίκτες απαντούν από κοινού σε 5 ερωτήσεις και στο τέλος του γνωρίζουν και οι δύο το ποσό που συγκεντρώθηκε. Είναι η εγγύηση του συμβολαίου. Για τους επόμενους δύο γύρους, ο παίκτης που απαντάει στις ερωτήσεις απομονώνεται και δεν έχει καμία επαφή με τον συμπαίκτη του, αλλά ούτε και με τον τοίχο. Δεν γνωρίζει ούτε αν απάντησε σωστά, ούτε την εξέλιξη του παιχνιδιού. Στο μεταξύ, ο παίκτης που παραμένει στη σκηνή, μπροστά από τον τοίχο μαζί με τον Χρήστο Φερεντίνο, κρίνει αν ο συμπαίκτης του απαντάει σωστά και αποφασίζει στρατηγικά για το πως θα τοποθετηθούν οι μπάλες στην κορυφή του τοίχου.

Στο τέλος του 3ου γύρου, ο παίκτης που βρισκόταν στο δωμάτιο απομόνωσης, χωρίς να γνωρίζει την έκβαση του παιχνιδιού, αποφασίζει αν θα υπογράψει το συμβόλαιο, ώστε να κρατήσει το εγγυημένο ποσό από τον 1ο γύρο, ή αν θα το σκίσει, ελπίζοντας ότι το ποσό που έχει προκύψει από το συνολικό παιχνίδι είναι μεγαλύτερο... Την απόφασή που έχει πάρει, την ανακοινώνει στον συμπαίκτη του μπροστά σε όλους!

