Αλλάζει όλη η βραδινή ζώνη του ΣΚΑΪ – Τι έρχεται μετά το «Exathlon»

Θερμός αναμένεται ο Οκτώβριος στη συχνότητα του Φαλήρου, καθώς στη βραδινή ζώνη «σκάνε» νέα προγράμματα. Στις 10 Οκτωβρίου ολοκληρώνεται το «Exathlon», όπως ήταν προγραμματισμένο. Έπειτα από έξι εβδομάδες στον τηλεοπτικό αέρα, το ριάλιτι θα αποχαιρετίσει δίνοντας τη σκυτάλη σε καινούργια τηλεπαιχνίδια και εκπομπές.

Έτσι, τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, στις 21.00, στον αέρα θα βγει το «The Wall» με τον Χρηστό Φερεντίνο. Το πιο ανατρεπτικό και καθηλωτικό τηλεπαιχνίδι των τελευταίων ετών, που έχει αποκτήσει εκατομμύρια τηλεθεατές σε περισσότερες από 32 χώρες, έρχεται στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ! Ο παρουσιαστής, με τη χαρακτηριστική αμεσότητα, το χιούμορ και την εμπειρία χρόνων στη συγκεκριμένη τυπολογία προγράμματος, αναλαμβάνει δράση! Στέκεται δίπλα στους παίκτες και τους εμψυχώνει στην προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν τον γιγαντιαίο «Τοίχο» ύψους 12 μέτρων! Σε κάθε επεισόδιο, δύο παίκτες βασίζονται στο πόσο καλά γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, ώστε να πάρουν σημαντικές αποφάσεις σε κρίσιμες στιγμές. Σε συνδυασμό με τις γνώσεις τους και την «παντοδύναμη» τύχη, προσπαθούν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα και να κερδίσουν το «γιγαντιαίο» έπαθλο έως 350.000 ευρώ…

Την Τετάρτη 15 του μήνα, πρεμιέρα θα κάνει το πρότζεκτ «Η Ελλάδα ψηφίζει». Για δεύτερη χρονιά οι πιο ταιριαστοί «Αταίριαστοι» επιστρέφουν, αυτή τη φορά στην καθημερινή αρένα και την prime time.

Την Παρασκευή, στον αέρα θα βγει το «The Floor», το πιο φανταστικό και... υψηλών ταχυτήτων τηλεπαιχνίδι-σόου παγκοσμίως, που αποτελεί την μεταφορά του ομότιτλου format των Talpa Studios. Ο Γιώργος Λιανός, ένας από τους πιο αγαπημένους παρουσιαστές της ελληνικής τηλεόρασης, έρχεται με αστείρευτο χιούμορ, ενέργεια και παιχνιδιάρικη διάθεση. Σε μία εντυπωσιακή αρένα, στην Ολλανδία, υποδέχεται 100 παίκτες, ηλικίας 19-69 χρονών, ανθρώπους της διπλανής πόρτας, και δίνει το σύνθημα για τις πιο απολαυστικές και, ταυτόχρονα, δυναμικές μονομαχίες γνώσεων.

Την ίδια ημέρα, στις 23.00, ξεκινά η εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη». Ο

δημοφιλής κωμικός, παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός, Φάνης

Λαμπρόπουλος, με αστείρευτο χιούμορ και αγαπησιάρικη διάθεση, υποδέχεται σε κάθε εκπομπή δύο ξεχωριστούς καλεσμένους. Ωστόσο, οι συνεντεύξεις δεν

ακολουθούν ποτέ την πεπατημένη. Happenings, εξομολογήσεις, ανατροπές και

διάδραση με το κοινό υπόσχονται να μην αφήσουν τον καλεσμένο να ησυχάσει

λεπτό!

