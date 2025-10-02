Αλλάζει όλη η βραδινή ζώνη του ΣΚΑΪ – Τι έρχεται μετά το «Exathlon»

Το «Exathlon» ολοκληρώνεται και δίνει τη θέση του σε νέα προγράμματα…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Αλλάζει όλη η βραδινή ζώνη του ΣΚΑΪ – Τι έρχεται μετά το «Exathlon»
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Θερμός αναμένεται ο Οκτώβριος στη συχνότητα του Φαλήρου, καθώς στη βραδινή ζώνη «σκάνε» νέα προγράμματα. Στις 10 Οκτωβρίου ολοκληρώνεται το «Exathlon», όπως ήταν προγραμματισμένο. Έπειτα από έξι εβδομάδες στον τηλεοπτικό αέρα, το ριάλιτι θα αποχαιρετίσει δίνοντας τη σκυτάλη σε καινούργια τηλεπαιχνίδια και εκπομπές.

Έτσι, τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, στις 21.00, στον αέρα θα βγει το «The Wall» με τον Χρηστό Φερεντίνο. Το πιο ανατρεπτικό και καθηλωτικό τηλεπαιχνίδι των τελευταίων ετών, που έχει αποκτήσει εκατομμύρια τηλεθεατές σε περισσότερες από 32 χώρες, έρχεται στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ! Ο παρουσιαστής, με τη χαρακτηριστική αμεσότητα, το χιούμορ και την εμπειρία χρόνων στη συγκεκριμένη τυπολογία προγράμματος, αναλαμβάνει δράση! Στέκεται δίπλα στους παίκτες και τους εμψυχώνει στην προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν τον γιγαντιαίο «Τοίχο» ύψους 12 μέτρων! Σε κάθε επεισόδιο, δύο παίκτες βασίζονται στο πόσο καλά γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, ώστε να πάρουν σημαντικές αποφάσεις σε κρίσιμες στιγμές. Σε συνδυασμό με τις γνώσεις τους και την «παντοδύναμη» τύχη, προσπαθούν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα και να κερδίσουν το «γιγαντιαίο» έπαθλο έως 350.000 ευρώ…

Λιανός - The Floor

Την Τετάρτη 15 του μήνα, πρεμιέρα θα κάνει το πρότζεκτ «Η Ελλάδα ψηφίζει». Για δεύτερη χρονιά οι πιο ταιριαστοί «Αταίριαστοι» επιστρέφουν, αυτή τη φορά στην καθημερινή αρένα και την prime time.

Την Παρασκευή, στον αέρα θα βγει το «The Floor», το πιο φανταστικό και... υψηλών ταχυτήτων τηλεπαιχνίδι-σόου παγκοσμίως, που αποτελεί την μεταφορά του ομότιτλου format των Talpa Studios. Ο Γιώργος Λιανός, ένας από τους πιο αγαπημένους παρουσιαστές της ελληνικής τηλεόρασης, έρχεται με αστείρευτο χιούμορ, ενέργεια και παιχνιδιάρικη διάθεση. Σε μία εντυπωσιακή αρένα, στην Ολλανδία, υποδέχεται 100 παίκτες, ηλικίας 19-69 χρονών, ανθρώπους της διπλανής πόρτας, και δίνει το σύνθημα για τις πιο απολαυστικές και, ταυτόχρονα, δυναμικές μονομαχίες γνώσεων.

Χρήστος Φερεντίνος - The Wall

Την ίδια ημέρα, στις 23.00, ξεκινά η εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη». Ο
δημοφιλής κωμικός, παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός, Φάνης
Λαμπρόπουλος, με αστείρευτο χιούμορ και αγαπησιάρικη διάθεση, υποδέχεται σε κάθε εκπομπή δύο ξεχωριστούς καλεσμένους. Ωστόσο, οι συνεντεύξεις δεν
ακολουθούν ποτέ την πεπατημένη. Happenings, εξομολογήσεις, ανατροπές και
διάδραση με το κοινό υπόσχονται να μην αφήσουν τον καλεσμένο να ησυχάσει
λεπτό!

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς μπορούμε να ανταλλάσσουμε εύκολα και γρήγορα μεγάλα αρχεία στο διαδίκτυο;

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Αρκούδα κάνει βόλτες μαζί με το… μικρό της στη μέση του δρόμου – Δείτε βίντεο

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Πίεση για ελληνικά αεροσκάφη Μιράζ στην Ουκρανία - Τι ζητούν οι σύμμαχοι από την Αθήνα

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Ένα γυμναστήριο που έγινε «καταφύγιο» για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Λουκέτο στην «κυβέρνηση» των ΗΠΑ: 4 σενάρια για να λήξει το δημοσιονομικό «θρίλερ»

07:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες θέσεις εργασίας: Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.000 ανέργους άνω των 50 ετών

07:33ΕΛΛΑΔΑ

Στον «αέρα» οι κλήσεις σε ΙΧ πριν από το 2018 – Χιλιάδες πολίτες ζητούν διαγραφή προστίμων

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκε η λύση για τους S-400 της Τουρκίας για να ανοίξει ο δρόμος για τα F-35 - Θα αφαιρέσει εξάρτημα και θα καταστούν μη λειτουργικοί ή θα οδηγηθεί στη μέση οδό

07:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Οι πιθανές ημερομηνίες πληρωμής για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Eysan Aksoy: Η καλλονή AI παρουσιάστρια από την Τουρκία που έχει μαγνητίσει όλα τα βλέμματα

07:01LIFESTYLE

Συνελήφθη ο Βασίλης Παϊτέρης - Αναμένεται να οδηγηθεί στη φυλακή

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Νίκη κορυφής ψάχνει ο Παναθηναϊκός, για την υπέρβαση ο ΠΑΟΚ - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

06:36LIFESTYLE

Αλλάζει όλη η βραδινή ζώνη του ΣΚΑΪ – Τι έρχεται μετά το «Exathlon»

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Το «κενό» του ΚΟΚ που ενθαρρύνει του μεθυσμένους παραβάτες να εγκαταλείπουν το σημείο – Η πρόταση που έμεινε στο συρτάρι

06:31ΚΟΣΜΟΣ

Παρά την παρέμβαση του Ισραήλ πλοία με ακτιβιστές του «Στόλου για τη Γάζα» συνεχίζουν - Μαρτυρίες Ελλήνων

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Πότε επιτρέπεται η εκταφή στη χώρα μας – Τι ισχύει στην περίπτωση του Πάνου Ρούτσι

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Κατηγορίες για διπλή ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού στον Stalker που σκότωσε τη Μαρία Νιώτη στο Νιου Τζέρσεϊ - Υπήρχε καταγγελία εναντίον του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με 112 ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας – Πότε θα σημειωθούν καταιγίδες στην Αττική – Κίνδυνος για πλημμύρες – Πόσο θα κρατήσουν τα φαινόμενα

07:01LIFESTYLE

Συνελήφθη ο Βασίλης Παϊτέρης - Αναμένεται να οδηγηθεί στη φυλακή

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκε η λύση για τους S-400 της Τουρκίας για να ανοίξει ο δρόμος για τα F-35 - Θα αφαιρέσει εξάρτημα και θα καταστούν μη λειτουργικοί ή θα οδηγηθεί στη μέση οδό

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Άρτα: Αναφυλακτικό σοκ σκότωσε την 28χρονη μέσα στο νοσοκομείο - Το κρίσιμο λάθος

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

06:31ΚΟΣΜΟΣ

Παρά την παρέμβαση του Ισραήλ πλοία με ακτιβιστές του «Στόλου για τη Γάζα» συνεχίζουν - Μαρτυρίες Ελλήνων

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Από το Μενίδι μέχρι την Αντίπαρο: Ο Λογιστής χωρίς άδεια, η θεία από το γηροκομείο και η δικογραφία του 2023 που... δεν τους πτόησε

06:08ΕΛΛΑΔΑ

«Όλη η Ελλάδα είναι γεμάτη θησαυρούς, πρέπει να ξέρεις πού θα ψάξεις όμως» - Τι αποκαλύπτει στο Newsbomb κυνηγών σπάνιων αντικειμένων

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Το «κενό» του ΚΟΚ που ενθαρρύνει του μεθυσμένους παραβάτες να εγκαταλείπουν το σημείο – Η πρόταση που έμεινε στο συρτάρι

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Eysan Aksoy: Η καλλονή AI παρουσιάστρια από την Τουρκία που έχει μαγνητίσει όλα τα βλέμματα

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Κατηγορίες για διπλή ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού στον Stalker που σκότωσε τη Μαρία Νιώτη στο Νιου Τζέρσεϊ - Υπήρχε καταγγελία εναντίον του

07:33ΕΛΛΑΔΑ

Στον «αέρα» οι κλήσεις σε ΙΧ πριν από το 2018 – Χιλιάδες πολίτες ζητούν διαγραφή προστίμων

11:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έδωσαν στο ChatGPT να λύσει πρόβλημα 2.400 ετών - Πώς έφτασε στην απάντηση

23:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτές οι περιοχές κινδυνεύουν από πλημμύρες - Μέχρι πότε θα κρατήσει η κακοκαιρία

07:54WHAT THE FACT

Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν σε τι χρησιμεύει ένα συρτάρι στο ψυγείο: Δεν είναι για λαχανικά

07:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες θέσεις εργασίας: Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.000 ανέργους άνω των 50 ετών

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Πότε επιτρέπεται η εκταφή στη χώρα μας – Τι ισχύει στην περίπτωση του Πάνου Ρούτσι

06:36LIFESTYLE

Αλλάζει όλη η βραδινή ζώνη του ΣΚΑΪ – Τι έρχεται μετά το «Exathlon»

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Πίεση για ελληνικά αεροσκάφη Μιράζ στην Ουκρανία - Τι ζητούν οι σύμμαχοι από την Αθήνα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ