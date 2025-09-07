Έφτασε η ώρα των ριάλιτι σόου - Πότε κάνουν πρεμιέρα

Οι μηχανές έχουν ανάψει και τα πολυσυζητημένα ριάλιτι σόου προετοιμάζονται με ταχύτατους ρυθμούς.

Το STAR, πρωτοπόρο σε τέτοιου είδους φορμάτ, ετοιμάζεται για μία δυνατή σεζόν… παίζοντας σε διπλό ταμπλό. Τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στις 21.00, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος επιστρέφει σε ρόλο παρουσιαστή στη «Φάρμα» για την τρίτη σεζόν. Σε μια απομονωμένη τοποθεσία, μακριά από τις ανέσεις της σύγχρονης αστικής ζωής, oι παίκτες της Φάρμας καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγροτικής ζωής, που μπορεί να είναι σκληρή, αλλά ταυτόχρονα είναι γεμάτη γοητεία. Στο βιωματικό αυτό ταξίδι που ξεκινούν, θα χρειαστεί να ανταποκριθούν σε αποστολές υψηλών απαιτήσεων, δύναμης, αντοχής και δεξιοτήτων. Μόνο έτσι θα καταφέρουν να κερδίσουν τις παροχές και τα έπαθλα, που θα κάνουν την επιβίωση στην ύπαιθρο λίγο ευκολότερη.

Στο ίδιο μέτωπο, λίγες ημέρες μετά, πρεμιέρα θα κάνει το «GNTM». Το ριάλιτι μόδας, μετά από ένα μικρό διάλειμμα, κάνει come back την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου για να γράψει ξανά ιστορία! Ανανεωμένο, πιο σύγχρονο από ποτέ, γεμάτο glamour, ομορφιά και νέα πρόσωπα, που φέρνουν φρέσκια ενέργεια και καινούρια ματιά, φέτος το «GNTM» μετατρέπεται σε έναν ζωντανό, εξελισσόμενο χώρο μόδας. Το σκηνικό ανανεώνεται πλήρως, φιλοξενώντας δοκιμασίες και δράσεις με διαφορετική αισθητική αλλά και θεματικές. Το concept γίνεται πιο απαιτητικό, η εικόνα πιο μοντέρνα και η εμπειρία των παικτών πιο ουσιαστική.

Σε πλήρη ανατροπή όσων ξέραμε μέχρι σήμερα, το «GNTM» της νέας εποχής φέρνει μια τριμελή επιτροπή, που εκπροσωπεί διαφορετικές γενιές, οπτικές και εμπειρία στον χώρο της μόδας. Η βαθιά γνώση, η αισθητική και η ενέργεια των τριών κριτών δημιουργούν τη βάση για έναν απολαυστικό, δυναμικό και ουσιαστικό διάλογο. Καθένας διατηρεί την ξεχωριστή, δυνατή του προσωπικότητα – αλλά όλοι μιλούν την ίδια γλώσσα: τη γλώσσα της μόδας. Ο λόγος για τον Λάκη Γαβαλά, τον Άγγελο Μπράτη και τον Έντι Γαβριηλίδη. Στον ρόλο της Creative Director θα βρεθεί η Ζενεβιέβ Μαζαρί ενώ την Ηλιάνα Παπαγεωργίου θα την δούμε σε ρόλο-κλειδί.

Στον ΣΚΑΪ, μετά την πρεμιέρα του «Exathlon», σειρά έχει το «Voice». Το μουσικό σόου προετοιμάζεται με τις οντισιόν να ξεκινούν άμεσα. Προσδοκία των στελεχών και του Ατζούν Ιλιτζαλί είναι να βγει στον αέρα όσο πιο άμεσα γίνεται, προκειμένου να αρχίσουν να ανεβαίνουν τα ποσοστά τηλεθέασης.

Διαβάστε επίσης