Φάρμα: Πότε κάνει πρεμιέρα στο STAR

Ένα από τα δυνατά χαρτιά του STAR στη βραδινή ζώνη είναι η «Φάρμα». Το ριάλιτι, που κέρδισε ένα σταθερό κοινό στο κανάλι της Κηφισιάς, επιστρέφει τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου και θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00.

Με δυνατό καστ και τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο σε ρόλο κεντρικού παρουσιαστή, το πρότζεκτ επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις στους τηλεθεατές.

Οι παίκτες θα κάνουν ένα μοναδικό, αυθεντικό ταξίδι στην αξεπέραστη ελληνική ύπαιθρο, σε απόλυτη αρμονία με τη φύση και τους αδιαπραγμάτευτους νόμους της. Σε μια απομονωμένη τοποθεσία, μακριά από τις ανέσεις της σύγχρονης αστικής ζωής, oι συμμετέχοντες καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγροτικής ζωής, που μπορεί να είναι σκληρή, αλλά ταυτόχρονα είναι γεμάτη γοητεία.

Να σημειωθεί ότι στο STAR αναμένεται και η πρεμιέρα του «GNTM». Το ριάλιτι μόδας επίσης θα προβάλλεται βράδυ, με τα στελέχη να «χτίζουν»μία δυνατή ζώνη που θα κοντράρει δυνατά τον ανταγωνισμό.

Διαβάστε επίσης