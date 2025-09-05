Ζέτα Μακρυπούλια: Αυτή είναι η νέα ώρα του «Rouk Zouk»

Είναι το δυνατό χαρτί της μεσημεριανής ζώνης του ΑΝΤ1, λόγος για τον οποίο η συνεργασία του σταθμού με την λαμπερή παρουσιάστρια κρατά εδώ και χρόνια. Η Ζέτα Μακρυπούλια παραμένει στα γνωστά λημέρια και επιστρέφει το προσεχές διάστημα για μία δυνατή σεζόν.

Το «Rouk Zouk» θα είναι η καλύτερη συντροφιά και φέτος, αλλά θα προβάλλεται σε νέα ώρα. Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, το τηλεπαιχνίδι μετακινείται από τις 15.00 στις 16.15 δοκιμάζοντας τις δυνάμεις του στους πίνακες τηλεθέασης.

«Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Η αγαπημένη παρουσιάστρια είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης και θα συνεχίσει τη μοναδική της πορεία στον ΑΝΤ1 με το Rouk Zouk, κάνοντας το παιχνίδι απόλαυση και καθημερινή υπόθεση.

Η Ζέτα, όμως, πλέον είναι και βραδινός τύπος, αφού το ταλέντο και η δημιουργική της διάθεση μετακομίζουν και στην prime time σε ένα πρωτότυπο, ιδιαίτερο και ανατρεπτικό project. Η ανανέωση της συνεργασίας της με τον ΑΝΤ1 αποτελεί την επισφράγιση μίας επιτυχημένης πορείας με σταθερό προορισμό την υψηλών προδιαγραφών ψυχαγωγία», αναφερόταν στην ανακοίνωση του ΑΝΤ1 πριν από κάποιο διάστημα.

Να σημειωθεί ότι η Ζέτα Μακρυπούλια θα αναλάβει και ένα σόου στη βραδινή ζώνη, με τίτλο «Moments of your life».