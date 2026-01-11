Ο Τραμπ απαντά σε πρόταση για τον ορισμό του Ρούμπιο ως πρόεδρο της Κούβας: «Μου ακούγεται καλό»

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αστειευόταν με το ενδεχόμενο ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να γίνει πρόεδρος της Κούβας, απαντώντας: «Μου ακούγεται καλό».

Ο Τραμπ δημοσίευσε την απάντηση το απόγευμα της Κυριακής στον λογαριασμό του στο Truth Social, αφού ένας χρήστης έγραψε: «Ο Μάρκο Ρούμπιο θα είναι πρόεδρος της Κούβας».

Το ευρύ φάσμα ρόλων που έχει αναλάβει ο Ρούμπιο στην κυβέρνηση Τραμπ έχει τροφοδοτήσει χιουμοριστικά σχόλια στο διαδίκτυο, με χρήστες να τον απεικονίζουν σε φανταστικές θέσεις ευθύνης σε όλο τον κόσμο.

Επίσημα, ο Ρούμπιο υπηρετεί ως υπουργός Εξωτερικών, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας και υπηρεσιακός αρχειοφύλακας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε προηγούμενες αναρτήσεις ο ίδιος έχει αστειευτεί με αυτή την εικόνα, γράφοντας στο X ότι δεν θα ήταν υποψήφιος για την κενή θέση του επικεφαλής προπονητή ή γενικού διευθυντή των Miami Dolphins, τονίζοντας ότι η προσοχή του είναι στραμμένη σε παγκόσμια γεγονότα και στα πολύτιμα αρχεία των ΗΠΑ.

Η δημοσίευση αυτή γίνεται εν μέσω αυξημένης εστίασης των ΗΠΑ σε θέματα της Κούβας και της Λατινικής Αμερικής, μετά από πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στην περιοχή.

