Γροιλανδία: Απορρίπτουν τους ισχυρισμούς Τραμπ οι χώρες της βόρειας Ευρώπης

Φωτ. Αρχείου - Δανοί στρατιώτες σε άσκηση με τις ένοπλες δυνάμεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών του ΝΑΤΟ στο Kangerlussuaq της Γροιλανδίας, στις 27 Σεπτεμβρίου 2025.

Τον βασικό ισχυρισμό του προέδρου Τραμπ, με τον οποίο έχει υποστηρίξει τη θέλησή του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, ότι ρωσικά και κινεζικά πλοία πλέον κοντά στο αυτόνομο νησί του βασιλείου της Δανίας απορρίπτουν διπλωμάτες της βόρειας Ευρώπης, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Κυριακή (11/01).

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ρωσικά και κινεζικά πλοία ή υποβρύχια τα τελευταία χρόνια πλέουν γύρω από τη Γροιλανδία, ανέφερε το ίδιο δημοσίευμα, με την εφημερίδα να επικαλείται υψηλόβαθμους διπλωμάτες, από τις βόρειες χώρες που έχουν πρόσβαση σε διαβαθμισμένες ενημερώσεις ασφάλειας του ΝΑΤΟ.

*Με πληροφορίες από πρακτορείο Reuters

