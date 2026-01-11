Γροιλανδία: Απορρίπτουν τους ισχυρισμούς Τραμπ οι χώρες της βόρειας Ευρώπης
Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει χρησιμοποιεί την αφορμή ότι σκάφη του Πεκίνου και της Μόσχας πλέουν γύρω από το αυτόνομο νησί της Δανίας για να δικαιολογήσει την απαίτησή του να γίνει κτήμα των ΗΠΑ
Τον βασικό ισχυρισμό του προέδρου Τραμπ, με τον οποίο έχει υποστηρίξει τη θέλησή του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, ότι ρωσικά και κινεζικά πλοία πλέον κοντά στο αυτόνομο νησί του βασιλείου της Δανίας απορρίπτουν διπλωμάτες της βόρειας Ευρώπης, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Κυριακή (11/01).
Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ρωσικά και κινεζικά πλοία ή υποβρύχια τα τελευταία χρόνια πλέουν γύρω από τη Γροιλανδία, ανέφερε το ίδιο δημοσίευμα, με την εφημερίδα να επικαλείται υψηλόβαθμους διπλωμάτες, από τις βόρειες χώρες που έχουν πρόσβαση σε διαβαθμισμένες ενημερώσεις ασφάλειας του ΝΑΤΟ.
*Με πληροφορίες από πρακτορείο Reuters