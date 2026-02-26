Έβρος: 180 κυβικά μέτρα νερού καταλήγουν στον Άρδα κάθε δευτερόλεπτο από το φράγμα του Ιβαΐλοφγκραντ

Με τον Έβρο να βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού εξαιτίας των πλημμυρών, το φράγμα Ιβαΐλοφγκραντ του ποταμού Άρδα στην Βουλγαρία συνεχίζει την υπερχείλισή του, καθώς ο ταμιευτήρας που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ελλάδα βρίσκεται στο 115% της χωρητικότητάς του, σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Υδάτων της γείτονος χώρας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται από την NEK EAD «Φράγματα και καταρράκτες», το φράγμα Ιβαΐλοβγκραντ υπερχειλίζει με ροή 183,8 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα (23/02) καταγράφεται η ορμή του νερού που απελευθερώνεται από το φράγμα και καταλήγουν στον Έβρο.

Τον τελευταίο μήνα η στάθμη του ποταμού Έβρου ανεβαίνει συνέχεια. Από τα 3,25 μέτρα στις 26 Ιανουαρίου, την Τετάρτη (25/02) έφτασε τα 7,7 μέτρα, το οποίο είναι το ανώτερο δυνατό επίπεδο και οποιάδήποτε αύξηση από εδώ και πέρα θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στα παραποτάμια χωριά.

Στην περιοχή του Σουφλίου έχουν σπάσει τέσσερα αναχώματα σε Κορνοφωλιά, Μάνδρα, Αμόριο και Φυλαχτό, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν χιλιάδες καλλιεργήσιμες εκτάσεις που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κατοικημένες περιοχές. Η κατάσταση ξυπνά μνήμες στους κατοίκους από την τρομακτική πλημμύρα του 2015.

