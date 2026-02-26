Έβρος: Παραμένει δύσκολη η κατάσταση στα Λάβαρα - Φοβούνται τις βροχές οι κάτοικοι

Άνω των 6 μέτρων η στάθμη του νερού σε ορισμένα σημεία - Παραμένουν σε ετοιμότητα κάτοικοι και αρχές

Ζωή Μακρυγιάννη

Έβρος: Παραμένει δύσκολη η κατάσταση στα Λάβαρα - Φοβούνται τις βροχές οι κάτοικοι

Πλημμύρες στον Έβρο

INTIME NEWS
  • Η στάθμη του νερού στον Έβρο παραμένει πάνω από 6 μέτρα σε ορισμένα σημεία.
  • Οι κάτοικοι και οι αρχές βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή λόγω του κινδύνου από νέες βροχοπτώσεις και αυξημένο υδραυλικό φορτίο από τη Βουλγαρία.
  • Έχουν δημιουργηθεί αναχώματα και γίνονται περιπολίες για την παρακολούθηση της κατάστασης, ενώ πάνω από 150.000 στρέμματα έχουν πλημμυρίσει, εκ των οποίων τα 70.000 στο Σουφλί.
  • Ο καθηγητής Ευθύμης Λέκκας επισημαίνει ότι οι πλημμύρες εξελίσσονται αργά και είναι διαχειρίσιμες, αλλά νέες βροχοπτώσεις θα επιδεινώσουν δραματικά την κατάσταση.
  • Η περιοχή βρίσκεται σε «κόκκινο» συναγερμό έως την Παρασκευή, με τις αρχές και μηχανήματα σε ετοιμότητα για άμεση αντιμετώπιση νέων ρηγμάτων ή υπερχειλίσεων.
Snapshot powered by AI

Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή του Έβρου, και κυρίως στον οικισμό των Λαβάρων στον δήμο Σουφλίου, με τις πλημμύρες που έχουν προκληθεί από την υπερχείλιση των υδάτων του ποταμού.

Οι κάτοικοι είναι θορυβημένοι από την ενημέρωση που έχουν από τις αρχές ότι αναμένονται μεγάλες ποσότητες νερού από τη Βουλγαρία, ενώ φοβούνται τη πιθανότητα ισχυρών βροχοπτώσεων, οι οποίες μπορεί να επιδεινώσουν ακόμα περισσότερο τα πλημμυρικά φαινόμενα.

Στα Λάβαρα έχουν δημιουργηθεί αναχώματα, στην προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι πλημμύρες και να μην κινδυνεύσουν οι οικισμοί, την ώρα που οι αρχές παραμένουν σε ετοιμότητα, διενεργώντας μαζί με κατοίκους περιπολίες, για να παρατηρούν τη στάθμη του νερού.

Το θετικό είναι ότι, σύμφωνα με τον μετρητικό σταθμό στο Πύθιο, η στάθμη του νερού σήμερα είναι στα 6,5 μέτρα, ενώ την Τετάρτη ήταν στα 6,8, γεγονός που δείχνει ότι το φαινόμενο υποχωρεί. Σε ορισμένα σημεία, ωστόσο, το νερό παραμένει άνω των 6 μέτρων.

Προς το παρόν πάντως, πάνω από 150.000 στρέμματα έχουν καλυφθεί με νερό, με σχεδόν τα 70.000 εξ αυτών να βρίσκονται στο Σουφλί.

Λέκκας: Σε περίπτωση νέων βροχοπτώσεων η κατάσταση θα επιδεινωθεί δραματικά

Ο Ευθύμης Λέκκας, μίλησε στο Newsbomb για το φαινόμενο, εξηγώντας πως πρόκειται για «κλασική περίπτωση ποτάμιων πλημμυρών και όχι για ξαφνικές όπως είχαμε τον περασμένο μήνα στην περιοχή της Γλυφάδας που μέσα σε 20 λεπτά έριξε τόσο νερό που πλημμύρισαν τα πάντα. Στον Έβρο οι πλημμύρες εξελίσσονται αργά, γεγονός που μας δίνει τη δυνατότητα να τις προβλέψουμε», επισημαίνει.

Παράλληλα, ο καθηγητής Γεωλογίας σημειώνει πως ο ποταμός Έβρος «είναι μια μεγάλη λεκάνη» που πηγάζει από τη Βουλγαρία και διέρχεται και από την Τουρκία και οι βροχοπτώσεις στις όμορες χώρες επηρεάζουν τη στάθμη του ποταμού.

Αυτή τη στιγμή «έχουμε ένα υδραυλικό φορτίο από τη Βουλγαρία», υπογραμμίζει ο κ. Λέκκας αναφερόμενος στις βροχοπτώσεις της προηγούμενης περιόδου, τονίζοντας ωστόσο, ότι πιθανές βροχές μπορεί να επιδεινώσουν την κατάσταση. Τόνισε, όμως, πως προς το παρόν «η κατάσταση αν και κρίσιμη, είναι διαχειρίσιμη, γιατί ξέρουμε τι γίνεται».

Εξήγησε, επιπλέον, ότι τα φράγματα σπάνε από την πίεση του νερού, ενώ αναφέρθηκε και σε σχετική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας πως σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων, στην όμορη χώρα σηκώνουν τα φράγματα, με αποτέλεσμα, αναγκαστικά το νερό να περνά στην Ελλάδα. Ανέφερε, ωστόσο, πως δεν γνωρίζει αν στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει υπάρξει τέτοιου είδους συνεννόηση.

Ο καθηγητής τόνισε ότι οι ειδικοί προσπαθούν να προβλέψουν πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο, με τα μέχρι τώρα στοιχεία να δείχνουν πως η στάθμη του νερού υποχωρεί, επομένως «πιστεύουμε σε εκτόνωση».

«Κόκκινος» συναγερμός έως την Παρασκευή

Η περιοχή έχει τεθεί σε αυξημένο επίπεδο επιφυλακής τουλάχιστον έως την Παρασκευή, καθώς ο όγκος των υδάτων που κατεβάζει ο ποταμός Έβρος παραμένει μεγάλος.

Το φαινόμενο παρουσιάζει δυναμική μεταβολή, με την πίεση να μετακινείται από σημείο σε σημείο, γεγονός που καθιστά τις επόμενες ώρες κρίσιμες για την αποφυγή νέων ρηγμάτων ή υπερχειλίσεων.

Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε διαρκή συντονισμό με την Πολιτική Προστασία, ενώ μηχανήματα και συνεργεία παραμένουν σε ετοιμότητα για άμεση παρέμβαση.

