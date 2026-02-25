Έβρος - Λέκκας στο Newsbomb: Σε περίπτωση νέων βροχοπτώσεων η κατάσταση θα επιδεινωθεί δραματικά

Οι ειδικοί προσπαθούν να προβλέψουν πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο - «Κρίσιμη, αλλά διαχειρίσιμη» χαρακτηρίζει την κατάσταση ο Ευθύμης Λέκκας

Έβρος - Λέκκας στο Newsbomb: Σε περίπτωση νέων βροχοπτώσεων η κατάσταση θα επιδεινωθεί δραματικά
Πλημμύρες στον Έβρο
  • Περίπου 150.000 στρέμματα στην περιοχή του Έβρου έχουν πλημμυρίσει λόγω υπερχείλισης του ποταμού.
  • Ο Ευθύμης Λέκκας χαρακτήρισε την κατάσταση κρίσιμη αλλά διαχειρίσιμη, με τις πλημμύρες να εξελίσσονται αργά και την στάθμη του νερού να δείχνει σημάδια υποχώρησης.
  • Η περιοχή του Δήμου Σουφλίου, ειδικά ο οικισμός των Λαβάρων, έχει πληγεί σοβαρά και τίθεται σε αυξημένο επίπεδο επιφυλακής έως την Παρασκευή.
  • Υπάρχει συμφωνία μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας για διαχείριση των φραγμάτων σε περιπτώσεις πλημμυρών, αλλά δεν είναι γνωστό αν εφαρμόστηκε στην τρέχουσα περίπτωση.
  • Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε συνεχή συντονισμό με την Πολιτική Προστασία και διατηρούν μηχανήματα και συνεργεία σε ετοιμότητα για αντιμετώπιση νέων πλημμυρικών φαινομένων.
Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει η περιοχή του Έβρου, με πάνω από 150.000 στρέμματα να έχουν καλυφθεί από τις πλημμύρες που έχουν προκληθεί από την υπερχείλιση των υδάτων του ποταμού.

Ο δήμος Σουφλίου είναι από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο, ενώ χθες, Τρίτη, στον οικισμό των Λαβάρων ήχησε το 112, προειδοποιώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Ο Ευθύμης Λέκκας, μίλησε στο Newsbomb για το φαινόμενο, εξηγώντας πως πρόκειται για «κλασική περίπτωση ποτάμιων πλημμυρών και όχι για ξαφνικές όπως είχαμε τον περασμένο μήνα στην περιοχή της Γλυφάδας που μέσα σε 20 λεπτά έριξε τόσο νερό που πλημμύρισαν τα πάντα. Στον Έβρο οι πλημμύρες εξελίσσονται αργά, γεγονός που μας δίνει τη δυνατότητα να τις προβλέψουμε», επισημαίνει.

Παράλληλα, ο καθηγητής Γεωλογίας σημειώνει πως ο ποταμός Έβρος «είναι μια μεγάλη λεκάνη» που πηγάζει από τη Βουλγαρία και διέρχεται και από την Τουρκία και οι βροχοπτώσεις στις όμορες χώρες επηρεάζουν τη στάθμη του ποταμού.

Αυτή τη στιγμή «έχουμε ένα υδραυλικό φορτίο από τη Βουλγαρία», υπογραμμίζει ο κ. Λέκκας αναφερόμενος στις βροχοπτώσεις της προηγούμενης περιόδου, τονίζοντας ωστόσο, ότι πιθανές βροχές μπορεί να επιδεινώσουν την κατάσταση. Τόνισε, όμως, πως προς το παρόν «η κατάσταση αν και κρίσιμη, είναι διαχειρίσιμη, γιατί ξέρουμε τι γίνεται».

Εξήγησε, επιπλέον, ότι τα φράγματα σπάνε από την πίεση του νερού, ενώ αναφέρθηκε και σε σχετική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας πως σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων, στην όμορη χώρα σηκώνουν τα φράγματα, με αποτέλεσμα, αναγκαστικά το νερό να περνά στην Ελλάδα. Ανέφερε, ωστόσο, πως δεν γνωρίζει αν στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει υπάρξει τέτοιου είδους συνεννόηση.

Ο καθηγητής τόνισε ότι οι ειδικοί προσπαθούν να προβλέψουν πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο, με τα μέχρι τώρα στοιχεία να δείχνουν πως η στάθμη του νερού υποχωρεί, επομένως «πιστεύουμε σε εκτόνωση».

«Η κατάσταση παραμένει ίδια»

Με νεότερη δήλωσή του στο Newsbomb, ο δήμαρχος Σουφλίου, Παναγιώτης Καλακίκος, ανέφερε πως η κατάσταση παραμένει ίδια, με τη στάθμη του νερού να παραμένει άνω των 7 μέτρων σε ορισμένες περιοχές. Σημειώνεται ότι, το ρεκόρ που έχει καταγραφεί στον Έβρο είναι στη στάθμη του Πυθίου που έχει αγγίζει τα 7,14 μέτρα το 2015.

Σε δήλωσή του το πρωί στο Newsbomb, ο δήμαρχος είχε τονίσει την κρισιμότητα της κατάστασης, ενώ αναφερόμενος στο χθεσινό βράδυ, σημείωσε πως «τα πλημμυρικά φαινόμενα ήταν έντονα, ενώ κινδύνευσε και ο οικισμός» των Λαβάρων και για αυτό χρειάστηκε η συνδρομή των αρχών, της δημοτικής αρχής, αλλά και εθελοντών, οι οποίοι όλο το βράδυ προσπαθούσαν να υψώσουν αναχώματα για να περιορίσουν τις πλημμύρες.

Απομάκρυναν υλικά, για να μπορέσουν να υψώσουν τα τεχνητά αναχώματα, τα οποία τις τελευταίες ημέρες σπάνε το ένα μετά το άλλο από τα νερά του ποταμού.

Ο κ. Καλακίκος τόνισε ότι «τίποτα δεν είναι ασφαλές», και παρόλο που ο οικισμός προς το παρόν φαίνεται να μην κινδυνεύει, «οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές και έχουν καταστραφεί».

«Κόκκινος» συναγερμός έως την Παρασκευή

Η περιοχή έχει τεθεί σε αυξημένο επίπεδο επιφυλακής τουλάχιστον έως την Παρασκευή, καθώς ο όγκος των υδάτων που κατεβάζει ο ποταμός Έβρος παραμένει μεγάλος.

Το φαινόμενο παρουσιάζει δυναμική μεταβολή, με την πίεση να μετακινείται από σημείο σε σημείο, γεγονός που καθιστά τις επόμενες ώρες κρίσιμες για την αποφυγή νέων ρηγμάτων ή υπερχειλίσεων.

Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε διαρκή συντονισμό με την Πολιτική Προστασία, ενώ μηχανήματα και συνεργεία παραμένουν σε ετοιμότητα για άμεση παρέμβαση.

