Έβρος: «Κινδύνευσε ο οικισμός, καταστράφηκαν οι καλλιέργειες» - Ο δήμαρχος Σουφλίου στο Newsbomb

Ο ποταμός Έβρος υπερχείλισε, θέτοντας σε «κόκκινο» συναγερμό τον νομό Έβρου και προκαλώντας σημαντικές πλημμύρες και καταστροφές καλλιεργειών. «Τίποτα δεν είναι ασφαλές», τονίζει στο Newsbomb ο δήμαρχος Σουφλίου.

Περισσότερα από 150.000 στρέμματα έχουν καλυφθεί από νερό, ενώ τα αναχώματα σπάνε συνεχώς λόγω της πίεσης των υδάτων.

Ο κόμβος Λαβάρων έκλεισε για λόγους ασφαλείας και οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες προστασίας.

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη και ο συναγερμός θα διατηρηθεί τουλάχιστον έως την Παρασκευή.

Σε κατάσταση «κόκκινου» συναγερμού παραμένει ο Έβρος και κυρίως ο οικισμός των Λαβάρων του Δήμου Σουφλίου, λόγω υπερχείλισης των υδάτων του ποταμού.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Newsbomb.gr, ο δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος, το νερό «παραμένει πάνω από 7 μέτρα σε ορισμένα σημεία», γεγονός που σημαίνει πως «η κατάσταση είναι ακόμα κρίσιμη».

Τα ξημερώματα της Τετάρτης, 25 Φεβρουαρίου, η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα 112 στους κατοίκους του οικισμού Λαβάρων καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος, «τα πλημμυρικά φαινόμενα το βράδυ ήταν έντονα, ενώ κινδύνευσε και ο οικισμός» των Λαβάρων και για αυτό χρειάστηκε η συνδρομή των αρχών, της δημοτικής αρχής, αλλά και εθελοντών, οι οποίοι όλο το βράδυ προσπαθούσαν να υψώσουν αναχώματα για να περιορίσουν τις πλημμύρες.

Απομάκρυναν υλικά, για να μπορέσουν να υψώσουν τα τεχνητά αναχώματα, τα οποία τις τελευταίες ημέρες σπάνε το ένα μετά το άλλο από τα νερά του ποταμού.

Ο κ. Καλακίκος τονίζει ότι «τίποτα δεν είναι ασφαλές», και παρόλο που ο οικισμός προς το παρόν φαίνεται να μην κινδυνεύει, «οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές και έχουν καταστραφεί».

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, πάνω από 150.000 στρέμματα έχουν καλυφθεί από νερό στον Έβρο, προκαλώντας σημαντικές ζημιές.

Κλειστός ο κόμβος Λαβάρων – Ενισχύονται τα μέτρα

Λίγο μετά τις 04:00 τα ξημερώματα ελήφθησαν επιπλέον μέτρα προστασίας για τον οικισμό, ενώ αποφασίστηκε το κλείσιμο του κόμβου Λαβάρων, καθώς η κυκλοφορία κρίθηκε επικίνδυνη λόγω της συγκέντρωσης υδάτων.

Οι Αρχές ζητούν από τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες αυτοπροστασίας.

«Κόκκινος» συναγερμός έως την Παρασκευή

Η περιοχή έχει τεθεί σε αυξημένο επίπεδο επιφυλακής τουλάχιστον έως την Παρασκευή, καθώς ο όγκος των υδάτων που κατεβάζει ο ποταμός Έβρος παραμένει μεγάλος.

Το φαινόμενο παρουσιάζει δυναμική μεταβολή, με την πίεση να μετακινείται από σημείο σε σημείο, γεγονός που καθιστά τις επόμενες ώρες κρίσιμες για την αποφυγή νέων ρηγμάτων ή υπερχειλίσεων.

Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε διαρκή συντονισμό με την Πολιτική Προστασία, ενώ μηχανήματα και συνεργεία παραμένουν σε ετοιμότητα για άμεση παρέμβαση.

Στον Έβρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σημειώνεται ότι σήμερα στην περιοχή αναμένεται να βρεθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα διεξαχθεί το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη.

Ο πρωθυπουργός θα επισκεφτεί αρχικά τον Συνοριακό Σταθμό των Κήπων, όπου είναι σε εξέλιξη εργασίες για την αναβάθμιση και επέκταση των εγκαταστάσεων και θα μεταβεί σε περιοχές που έχουν πληγεί από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα.

Το μεσημέρι θα περιηγηθεί στις εγκαταστάσεις εταιρείας τεχνολογίας και στη συνέχεια στο εργοτάξιο στη ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης όπου κατασκευάζεται η νέα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο.

Στις 18:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος στις εργασίες του 2ου Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, στην Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο του οποίου θα συμμετάσχει σε συζήτηση με πολίτες.

