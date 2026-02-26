Έβρος: «Αν βρέξει θα δείτε όλα μας τα σπίτια πλημμυρισμένα», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb.gr

Οι αρχές προσπαθούν να ενισχύσουν με σάκους με άμμο το ανάχωμα στο Τυχερό, όπου η πίεση των υδάτων είναι μεγάλη και υπάρχει φόβος ότι θα σπάσει

Ζωή Μακρυγιάννη

Έβρος: «Αν βρέξει θα δείτε όλα μας τα σπίτια πλημμυρισμένα», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb.gr

Πλημμύρες στον Έβρο

INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι δημοτικές αρχές του Έβρου έχουν ζητήσει τη συνδρομή Αστυνομίας, Στρατού και Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση των πλημμυρών από την υπερχείλιση του ποταμού.
  • Η στάθμη του νερού παραμένει υψηλή, με μείωση στο βορρά αλλά σταθερά υψηλά επίπεδα στους Κήπους και τις νότιες περιοχές, ενώ υπάρχει ανησυχία για νέες βροχοπτώσεις.
  • Στην περιοχή έχουν σπάσει πολλά αναχώματα, με προσπάθειες ενίσχυσης στο Τυχερό όπου υπάρχει κίνδυνος νέας κατάρρευσης.
  • Οι πλημμύρες έχουν καλύψει περίπου 150.000 στρέμματα, εκ των οποίων 85.000 είναι καλλιεργήσιμα, με δεδομένα επιβεβαιωμένα από τον ΕΛΓΑ και το δορυφορικό σύστημα Copernicus.
  • Η Πολιτική Προστασία διατηρεί σε ισχύ την κατάσταση «Red Code» και έχει απαγορεύσει προσωρινά την κυκλοφορία σε τμήμα της επαρχιακής οδού Λουτρού
  • Δαδιάς λόγω καθίζησης του οδοστρώματος.
Snapshot powered by AI

Τη συνδρομή όλων των αρμόδιων υπηρεσίων των αρχών, Αστυνομίας, Στρατού και κυρίως Πυροσβεστικής, έχουν ζητήσει οι δημοτικές αρχές στον Έβρο για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων που έχουν προκληθεί στην περιοχή από την υπερχείλιση του ποταμού.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Σουφλίου, Παναγιώτης Καλακίκος, στο Newsbomb.gr την Πέμπτη, «η κατάσταση παραμένει κρίσιμη», με τους όγκους των υδάτων να εξακολουθούν να είναι μεγάλοι. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τον δήμαρχο, η στάθμη του νερού στον βορρά αρχίζει και πέφτει, ωστόσο είναι ακόμα σε υψηλά επίπεδα στους Κήπους και στις νοτιότερες περιοχές.

Η μεγάλη ανησυχία των αρχών και των κατοίκων του Έβρου είναι η πιθανότητα βροχοπτώσεων, καθώς όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος «αν βρέξει θα δείτε όλα μας τα σπίτια πλημμυρισμένα».

Οι αρχές προσπαθούν να ενισχύσουν με σάκους με άμμο το ανάχωμα στο Τυχερό, όπου η πίεση των υδάτων είναι μεγάλη και υπάρχει φόβος ότι θα σπάσει. Σημειώνεται ότι, στην περιοχή του Σουφλίου σπάνε τα αναχώματα το ένα μετά το άλλο, ενώ ήδη έχουν σπάσει τα αναχώματα στην Κορνοφωλιά, τη Μάνδρα, το Αμόριο και το Φυλαχτό.

Το θετικό είναι ότι, σύμφωνα με τον μετρητικό σταθμό στο Πύθιο, η στάθμη του νερού σήμερα είναι στα 6,5 μέτρα, ενώ την Τετάρτη ήταν στα 6,8, γεγονός που δείχνει ότι το φαινόμενο υποχωρεί. Σε ορισμένα σημεία, ωστόσο, το νερό παραμένει άνω των 6 μέτρων.

Εικόνες αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής

Εκατοντάδες χιλιάδες στρεμμάτων έχουν πλημμυρίσει, με εικόνες από drone να αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, από τις οποίες φαίνονται περιοχές να μοιάζουν με ατελείωτα ποτάμια. Οι πλημμύρες εκτιμάται ότι καλύπτουν 150.000 στρέμματα, εκ των οποίων περίπου 85.000 είναι καλλιεργημένα ή καλλιεργήσιμα, σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ. Αντίστοιχη αποτύπωση, για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, προκύπτει και από τα δεδομένα του ευρωπαϊκού δορυφορικού συστήματος Copernicus.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει παρατείνει την κατάσταση «Red Code», δηλαδή της μέγιστης κινητοποίησης, για τον Έβρο, καθώς η εικόνα των εκτεταμένων πλημμυρών και της αδιάκοπης πίεσης αξιολογείται ως υψηλού κινδύνου για νέα πλημμυρικά φαινόμενα.

Παράλληλα, η Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε την προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα στο 14ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Λουτρού - Δαδιάς, εξαιτίας καθίζησης του οδοστρώματος από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Η κυκλοφορία εκτρέπεται μέσω της διασταύρωσης Πυλαίας από τη νότια πλευρά και μέσω της διασταύρωσης Δαδιάς από τη βόρεια, μέχρι νεωτέρας.

Δείτε φωτογραφίες

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ <br> ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΒΑΡΑ ΨΑΘΑΔΕΣ ΠΥΘΕΙΟ <BR> ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ <br> ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΒΑΡΑ ΨΑΘΑΔΕΣ ΠΥΘΕΙΟ
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ <br> ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΒΑΡΑ ΨΑΘΑΔΕΣ ΠΥΘΕΙΟ
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ <br> ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΒΑΡΑ ΨΑΘΑΔΕΣ ΠΥΘΕΙΟ <BR> ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ <br> ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΒΑΡΑ ΨΑΘΑΔΕΣ ΠΥΘΕΙΟ <BR> ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ <br> ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΒΑΡΑ ΨΑΘΑΔΕΣ ΠΥΘΕΙΟ
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ <br> ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΒΑΡΑ ΨΑΘΑΔΕΣ ΠΥΘΕΙΟ
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ <br> ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΒΑΡΑ ΨΑΘΑΔΕΣ ΠΥΘΕΙΟ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:23ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Στον ανακριτή από τις 4 τα ξημερώματα ο 46χρονος που πυροβόλησε τους ανήλικους για να αποφευχθεί συνάντηση με συγγενείς

12:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Προσωρινή διακοπή εφαρμογών Μητρώου από 1 έως 10 Μαρτίου

12:21ΥΓΕΙΑ

Αγαπηδάκη: Έναν χρόνο κλείνει το πρόγραμμα πρόληψης για τα καρδιαγγειακά νοσήματα - «Μην το αμελείτε, μην το αναβάλλετε»

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε ηλικιωμένο άνδρα στη Λάρισα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

12:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε εξέλιξη η τελευταία συνεδρίαση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Τα συμπεράσματα των κομμάτων

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: «Αν βρέξει θα δείτε τα σπίτια μας πλημμυρισμένα», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb.gr - Ζητά τη συνδρομή στρατού, αστυνομίας, πυροσβεστικής

12:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Παροξυσμός για το Final 4 της Αθήνας: Νέο sold out σε λίγα λεπτά - Πότε θα διατεθούν ξανά εισιτήρια

12:08LIFESTYLE

Κώστας Δόξας: «Ο κόσμος να προσέχει τους συντρόφους που επιλέγει –Να είναι σίγουρος ότι θα δικαιωθώ»

12:05ΚΟΣΜΟΣ

CIA: Εκστρατεία για τη στρατολόγηση Ιρανών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - Οι οδηγίες προς τους μελλοντικούς πράκτορες

11:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τζένη Τζένη: Πρώτες Φωτογραφίες από την πολυαναμενόμενη παραγωγή σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Υποκλοπές: Ένοχοι και οι τέσσερις κατηγορούμενοι

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Απέπλευσε το αεροπλανοφόρο «Gerald Ford» από τη βάση της Σούδας

11:41LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Σφαγή» στη βραδινή ζώνη – Ποιοι σαρώνουν, ποιοι καταποντίζονται

11:38LIFESTYLE

Κατερίνα Λιόλιου: Ο «Λογαριασμός» από viral τραγούδι έγινε... πασχαλινή λαμπάδα

11:35LIFESTYLE

Η Γουινόνα Ράιντερ στο σύμπαν του «Wednesday» και του Τιμ Μπάρτον

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Γενηδούνιας στο Newsbomb για δολιοφθορά στον ΟΣΕ: «Είναι ανησυχητικό, πρέπει να το ξέρει κάποιος για να πάει εκεί και να κόψει τα καλώδια»

11:32LIFESTYLE

Αρναούτη: «Δεν κατηγορήσαμε ποτέ τον Παντελίδη, θέλουμε απλά να αποδειχθεί η αλήθεια»

11:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για συμφωνίες με Chevron και ExxonMobil: Η Ελλάδα ασκεί στην πράξη τα κυριαρχικά της δικαιώματα - Έμμεση απάντηση σε Σαμαρά: «Ας μην ταράζονται οι επαγγελματίες ανησυχούντες, ας μην αναζητούν τάχα παγίδες στις ρήτρες»

11:20ΥΓΕΙΑ

Οι άνδρες γερνούν πιο γρήγορα - Τα «παντοτινά χημικά» επιταχύνουν τα γήρανση

11:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαζαρίδης: «Το πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποδείχθηκε βαθύ και διαχρονικό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:35ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Αντιγόνη Πανέλλη σε ηλικία 56 ετών

09:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: Έκοψαν τα καλώδια της τηλεδιοίκησης στα τρένα - «Ήθελαν νεκρούς στην επέτειο των Τεμπών, δεν είναι Ρομά»

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Η Πισπιρίγκου θα ζητήσει πιστοποίηση αναπηρίας για να συνεχίσει να εκτίει την ποινή της εκτός φυλακής - Τι είπε η δικηγόρος της

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Υπάτιος Πατμάνογλου: «Η χειρότερη μέρα της ζωής μου» έγραψε για τη συμπλήρωση 9 ετών από το δυστύχημα όπου έχασε γυναίκα και παιδί

10:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Ανδρέας Φούρας αποκάλυψε ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο: «Θα έχω ένα δύσκολο χειρουργείο, ελπίζω πως θα αντέξω»

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Γενηδούνιας στο Newsbomb για δολιοφθορά στον ΟΣΕ: «Είναι ανησυχητικό, πρέπει να το ξέρει κάποιος για να πάει εκεί και να κόψει τα καλώδια»

11:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για συμφωνίες με Chevron και ExxonMobil: Η Ελλάδα ασκεί στην πράξη τα κυριαρχικά της δικαιώματα - Έμμεση απάντηση σε Σαμαρά: «Ας μην ταράζονται οι επαγγελματίες ανησυχούντες, ας μην αναζητούν τάχα παγίδες στις ρήτρες»

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Απέπλευσε το αεροπλανοφόρο «Gerald Ford» από τη βάση της Σούδας

11:20ΥΓΕΙΑ

Οι άνδρες γερνούν πιο γρήγορα - Τα «παντοτινά χημικά» επιταχύνουν τα γήρανση

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Εντοπίστηκε σακούλα με ανθρώπινα οστά σε κάδο νοσοκομείου

06:48LIFESTYLE

Αλαλούμ στη βραδινή ζώνη - Survivor και σειρές αλλάζουν ξανά ημέρες και ώρες προβολής

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Σταθμός Πανεπιστήμιο: Κλειστός από τις 10 το πρωί με εντολή της ΕΛ.ΑΣ.

11:41LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Σφαγή» στη βραδινή ζώνη – Ποιοι σαρώνουν, ποιοι καταποντίζονται

11:38LIFESTYLE

Κατερίνα Λιόλιου: Ο «Λογαριασμός» από viral τραγούδι έγινε... πασχαλινή λαμπάδα

11:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τζένη Τζένη: Πρώτες Φωτογραφίες από την πολυαναμενόμενη παραγωγή σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου

08:05ΕΛΛΑΔΑ

«Κυρά του Δέλτα» στο Newsbomb: «Η καλύβα μου είναι ανοιχτή πάντα για όλον τον κόσμο και για μετανάστες και για υπουργούς» – Το τσιπουράκι με τον Μητσοτάκη

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Υποκλοπές: Ένοχοι και οι τέσσερις κατηγορούμενοι

05:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Με πυροβόλησαν, με βασάνισαν, έκανα ότι πέθανα», λέει ο κτηνοτρόφος που του έκοψαν τη γλώσσα

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μέσα σε ένα μήνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ