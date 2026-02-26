Έβρος: «Αν βρέξει θα δείτε όλα μας τα σπίτια πλημμυρισμένα», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb.gr

Snapshot Οι δημοτικές αρχές του Έβρου έχουν ζητήσει τη συνδρομή Αστυνομίας, Στρατού και Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση των πλημμυρών από την υπερχείλιση του ποταμού.

Η στάθμη του νερού παραμένει υψηλή, με μείωση στο βορρά αλλά σταθερά υψηλά επίπεδα στους Κήπους και τις νότιες περιοχές, ενώ υπάρχει ανησυχία για νέες βροχοπτώσεις.

Στην περιοχή έχουν σπάσει πολλά αναχώματα, με προσπάθειες ενίσχυσης στο Τυχερό όπου υπάρχει κίνδυνος νέας κατάρρευσης.

Οι πλημμύρες έχουν καλύψει περίπου 150.000 στρέμματα, εκ των οποίων 85.000 είναι καλλιεργήσιμα, με δεδομένα επιβεβαιωμένα από τον ΕΛΓΑ και το δορυφορικό σύστημα Copernicus.

Η Πολιτική Προστασία διατηρεί σε ισχύ την κατάσταση «Red Code» και έχει απαγορεύσει προσωρινά την κυκλοφορία σε τμήμα της επαρχιακής οδού Λουτρού

Δαδιάς λόγω καθίζησης του οδοστρώματος.

Τη συνδρομή όλων των αρμόδιων υπηρεσίων των αρχών, Αστυνομίας, Στρατού και κυρίως Πυροσβεστικής, έχουν ζητήσει οι δημοτικές αρχές στον Έβρο για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων που έχουν προκληθεί στην περιοχή από την υπερχείλιση του ποταμού.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Σουφλίου, Παναγιώτης Καλακίκος, στο Newsbomb.gr την Πέμπτη, «η κατάσταση παραμένει κρίσιμη», με τους όγκους των υδάτων να εξακολουθούν να είναι μεγάλοι. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τον δήμαρχο, η στάθμη του νερού στον βορρά αρχίζει και πέφτει, ωστόσο είναι ακόμα σε υψηλά επίπεδα στους Κήπους και στις νοτιότερες περιοχές.

Η μεγάλη ανησυχία των αρχών και των κατοίκων του Έβρου είναι η πιθανότητα βροχοπτώσεων, καθώς όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος «αν βρέξει θα δείτε όλα μας τα σπίτια πλημμυρισμένα».

Οι αρχές προσπαθούν να ενισχύσουν με σάκους με άμμο το ανάχωμα στο Τυχερό, όπου η πίεση των υδάτων είναι μεγάλη και υπάρχει φόβος ότι θα σπάσει. Σημειώνεται ότι, στην περιοχή του Σουφλίου σπάνε τα αναχώματα το ένα μετά το άλλο, ενώ ήδη έχουν σπάσει τα αναχώματα στην Κορνοφωλιά, τη Μάνδρα, το Αμόριο και το Φυλαχτό.

Το θετικό είναι ότι, σύμφωνα με τον μετρητικό σταθμό στο Πύθιο, η στάθμη του νερού σήμερα είναι στα 6,5 μέτρα, ενώ την Τετάρτη ήταν στα 6,8, γεγονός που δείχνει ότι το φαινόμενο υποχωρεί. Σε ορισμένα σημεία, ωστόσο, το νερό παραμένει άνω των 6 μέτρων.

Εικόνες αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής

Εκατοντάδες χιλιάδες στρεμμάτων έχουν πλημμυρίσει, με εικόνες από drone να αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, από τις οποίες φαίνονται περιοχές να μοιάζουν με ατελείωτα ποτάμια. Οι πλημμύρες εκτιμάται ότι καλύπτουν 150.000 στρέμματα, εκ των οποίων περίπου 85.000 είναι καλλιεργημένα ή καλλιεργήσιμα, σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ. Αντίστοιχη αποτύπωση, για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, προκύπτει και από τα δεδομένα του ευρωπαϊκού δορυφορικού συστήματος Copernicus.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει παρατείνει την κατάσταση «Red Code», δηλαδή της μέγιστης κινητοποίησης, για τον Έβρο, καθώς η εικόνα των εκτεταμένων πλημμυρών και της αδιάκοπης πίεσης αξιολογείται ως υψηλού κινδύνου για νέα πλημμυρικά φαινόμενα.

Παράλληλα, η Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε την προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα στο 14ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Λουτρού - Δαδιάς, εξαιτίας καθίζησης του οδοστρώματος από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Η κυκλοφορία εκτρέπεται μέσω της διασταύρωσης Πυλαίας από τη νότια πλευρά και μέσω της διασταύρωσης Δαδιάς από τη βόρεια, μέχρι νεωτέρας.

