Παναθηναϊκός: Πότε είναι η κλήρωση για τους «16» του Europa League - Οι πιθανοί αντίπαλοι

Όλο τον… δρόμο, από τον επόμενο αντίπαλο στους «16» μέχρι τον τελικό της Κωνσταντινούπολης θα μάθει το μεσημέρι της Παρασκευής (27/02) ο Παναθηναϊκός στην τελευταία κλήρωση για το Europa League.

Παναθηναϊκός: Πότε είναι η κλήρωση για τους «16» του Europa League - Οι πιθανοί αντίπαλοι
Ο Παναθηναϊκός στάθηκε στο ύψος της βαριάς ευρωπαϊκής του φανέλας και με την πρόκριση επί της Πλζεν μέσα στην Τσεχία εξασφάλισε την παρουσία του στους «16» του Europa League.

Οι «πράσινοι» έδειξαν χαρακτήρα μακριά από το ΟΑΚΑ και επιβεβαίωσαν ότι φέτος μπορούν να κάνουν μια πορεία με ουσία και προοπτική στη διοργάνωση. Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην κλήρωση της Παρασκευής (27/02) στις 14:00 (ώρα Ελλάδας) στη Νιόν, όπου θα καθοριστεί το επόμενο βήμα.

Το «τριφύλλι» θα βρει απέναντί του είτε τη Μπέτις είτε τη Μίντιλαντ, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται στις 12 Μαρτίου στο ΟΑΚΑ και τη ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα, εκτός έδρας.

Παράλληλα, οι «πράσινοι» θα μάθουν ολόκληρο το ευρωπαϊκό τους μονοπάτι μέχρι τον τελικό της Κωνσταντινούπολης, καθώς από την κλήρωση θα προκύψουν και οι πιθανές διασταυρώσεις σε προημιτελικά και ημιτελικά, ανάλογα με το ταμπλό στο οποίο θα τοποθετηθούν.

