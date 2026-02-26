Μια μεγάλη ανατροπή ψάχνει στο Βίγκο ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει τη Θέλτα στο «Μπαλαΐδος».

Στο πρώτο παιχνίδι της Τούμπας, πριν από μία εβδομάδα, το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου γνώρισε την ήττα με 2-1 από τους Ισπανούς. Το εντυπωσιακό γκολ του Γερεμέγιεφ στο 77’, όμως, διατήρησε «ζωντανές» τις ελπίδες πρόκρισης για τη φάση των «16».

Η αποστολή των «ασπρόμαυρων» μόνο εύκολη δεν είναι, καθώς καλούνται να ανατρέψουν το εις βάρος τους αποτέλεσμα μέσα σε μια δύσκολη έδρα. Για να το πετύχουν, θα πρέπει να διαχειριστούν τις σημαντικές απουσίες, την επιβάρυνση από τα συνεχόμενα απαιτητικά παιχνίδια με περιορισμένες επιλογές, αλλά και την αγωνιστική ταυτότητα των Γαλιθιάνων.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ένας πλήρης ΠΑΟΚ θα είχε αυξημένες πιθανότητες, αφού τόσο το σκορ του πρώτου αγώνα όσο και η αγωνιστική του εικόνα δεν καθιστούν απαγορευτική την υπόθεση πρόκριση.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης προέρχεται από το εκτός έδρας 1-1 με την ΑΕΛ, σε μια αναμέτρηση όπου παρουσίασε σημάδια κόπωσης και έλλειψης «καθαρού» μυαλού στην τελική προσπάθεια. Έτσι, έφτασε τα τρία διαδοχικά παιχνίδια χωρίς νίκη σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας μόλις ένα «τρίποντο» στα πέντε τελευταία.

Στον αντίποδα, η Θέλτα επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη La Liga ύστερα από τέσσερις αγωνιστικές χωρίς επιτυχία (0-2-2), επικρατώντας με 2-0 της Μαγιόρκα. Καθοριστικός ήταν ο αρχηγός Ιάγκο Άσπας, ο οποίος σημείωσε και τα δύο γκολ για το σύνολο του Κλαούντιο Χιράλδες.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Θέλτα - ΠΑΟΚ

