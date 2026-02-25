Ζιράλδες: «O ΠΑΟΚ δεν έχει τίποτα να χάσει και το πλεονέκτημά μας είναι μόλις 1 γκολ»

Οι δηλώσεις του προπονητή της Θέλτα, Ζιράλδες, ενόψει της ρεβάνς για τα πλέι οφ του Europa League με τον ΠΑΟΚ στο Βίγκο:

Για τα πλάνα του για την ενδεκάδα: «Περιμένουμε να δούμε τι θα μας πουν οι φυσιοθεραπευτές. Θα κάνουμε μια αξιολόγηση για το ποιος θα παίξει. Εκτός είναι ο Πάμπλο Ντουράν, ο Άλβαρο Νούνιες και ο Χιούγκο Σοτέλο. Ο Καρλ Στάρφελτ δεν έπαιξε με την Μαγιόρκα, αλλά θα παίξει κανονικά απέναντι στον ΠΑΟΚ. Προς το παρόν, αυτός που λείπει είναι ο Ντουράν και θα κερδίσουμε χρόνο αφού παίζουμε εντός έδρας και δεν έχουμε ταξίδι».

Για το τι παιχνίδι περιμένει με τον ΠΑΟΚ, δεδομένων και των πολλών απουσιών του: «Θέλουμε να κερδίσουμε ξανά τον ΠΑΟΚ. Όπως είπα και στη Θεσσαλονίκη, είναι μια διαδικασία καινούρια για εμάς να παίζουμε ανά 3-4 μέρες. Θέλουμε να είμαστε επιθετικοί και φιλόδοξοι. Πρέπει να έχουμε το μυαλό μας ανοιχτό για το τι θα κάνει ο αντίπαλος, μπορεί να είναι διαφορετικοί απέναντί μας. Σίγουρα πάντα υπάρχει ο παράγοντας έκπληξη σε αυτά τα παιχνίδια. Είχαμε κάποιες εξτρά μέρες προετοιμασίας και πρέπει να δούμε πώς θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Γενικότερα είναι αρκετά πιθανό να δούμε κάποια έκπληξη και λόγω των απουσιών. Στον πρώτο αγώνα ο ΠΑΟΚ πίεσε ψηλά, είδα πως έχει καλούς επιθετικούς και θα προσπαθήσει να τους εκμεταλλευτεί. Για μένα πραγματικά είναι πολύτιμο να έχω παίκτες που παίζουν σε πολλές θέσεις, αλλά και ο ΠΑΟΚ έχει τέτοιους παίκτες».

Για το πλεονέκτημα του 2-1 και το αν δημιουργεί άγχος: «Είναι ξεκάθαρο το τι θέλουμε να κάνουμε. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει τίποτα να χάσει, το πλεονέκτημα είναι μόλις ένα γκολ, κάτι που αλλάζει εύκολα. Μάθαμε ότι η διαφορά ενός χιλιοστού μπορεί να κάνει την διαφορά, το ζήσαμε στη Θεσσαλονίκη. Πάμε για περισσότερα πράγματα, σαν να μην υπάρχει το πρώτο ματς και θα είναι μια δύσκολη αναμέτρηση».

Για τον κόσμο της Θέλτα: «Τους ζητάω να μας υποστηρίξουν όπως ξέρουν καλά. Έχουμε ένα σκληρό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και θέλω να τους δω να γίνουν ο 12ος μας παίκτης και να τους δώσουμε χαρά με την πρόκριση».

Για το πώς έχει βιώσει ως τώρα την πορεία της Θέλτα στην Ευρώπη: «Ελπίζω να βελτιωθούν τα τεχνολογικά μέσα για να υπάρχει βελτίωση στον τομέα της διαιτησίας. Αυτού του είδους τα λάθη, οι αποφάσεις οι περίεργες, να περιοριστούν. Σε αυτό το επίπεδο μια στιγμή μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και να τα δώσουμε όλα για να κερδίσουμε το παιχνίδι, όχι απλά να πάρουμε την πρόκριση, και να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται».

Τους ποδοσφαιριστές της Θέλτα εκπροσώπησε στη συνέντευξη Τύπου ο Ούγκο Άλβαρες. Ο 22χρονος αριστερός εξτρέμ δήλωσε:

Για τη συμμετοχή του σε όλο το ματς στο νικηφόρο 2-0 επί της Μαγιόρκα: «Στόχος μου είναι να δουλεύω κάθε μέρα και να κερδίσω περισσότερα λεπτά. Ο αγώνας πήγε καλά με την Μαγιόρκα, νιώθω καλά και περιμένω τις ευκαιρίες μου. Είμαι εδώ για να είμαι συγκεντρωμένος στην δουλειά. Έχω την δυνατότητα να παίξω σε πολλές θέσεις, αλλά το πιο σημαντικό είναι να είμαι ανταγωνιστικός όποτε παίρνω την ευκαιρία. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πολύ χρόνο να σκεφτώ τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Ξέρουμε ότι έχουμε παίκτες που έχουν παίξει πολλά τέτοια παιχνίδια. Πρέπει όλοι μας να τα δώσουν όλα στο γήπεδο».

Για τη βοήθεια που περιμένει από το γεμάτο «Μπαλαϊδος»: «Τους νιώθουμε τους οπαδούς μας μέσα στο ματς όταν παίζουμε εντός έδρας. Είμαι περήφανος γι’ αυτούς και ξέρουν ότι μπορούν να κάνουν την διαφορά. Έχουμε διάθεση, είμαστε μια ομάδα νέα, αλλά υπάρχει μια συνέχεια από δύσκολα παιχνίδια εντός και εκτός Ισπανίας. Είναι όνειρο για πολλά παιδιά να παίζουν στην πρώτη ομάδα, πόσο μάλλον να σκοράρεις με τη φανέλα της Θέλτα».

Για το ότι η Θέλτα έχει πολλούς παίκτες γηγενείς: «Για πολλούς παίκτες η ομάδα είναι το παν. Υπάρχουν πολλά παιδιά που παίζουν πρώτη φορά σε αυτό το επίπεδο, για αυτό υπάρχει αισιοδοξία και δίψα. Όλοι ανυπομονούν για τέτοια παιχνίδια στην Ευρώπη. Έχουμε επίγνωση της κατάστασης, το να ζεις τέτοιους αγώνες είναι εντυπωσιακό».