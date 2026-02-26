LIVE Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός 0-1: Ο Τετέι βρήκε ξανά δίχτυα!

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός, για τα playoffs του Europa League.

Newsbomb

LIVE Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός 0-1: Ο Τετέι βρήκε ξανά δίχτυα!
INTIME NEWS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην Τσεχία απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν, σε μια αναμέτρηση που αποκτά χαρακτήρα πρόωρου «τελικού» για το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ.

Πρόκειται ουσιαστικά για το σημαντικότερο παιχνίδι της σεζόν μέχρι το επόμενο – με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι οι «πράσινοι» θα καταφέρουν να αποφύγουν τα λάθη, τις στιγμές αδράνειας και το κακό ξεκίνημα που παρουσίασαν στο 2-2 του ΟΑΚΑ την περασμένη Πέμπτη. Αυτή τη φορά, η αντίδραση θα πρέπει να είναι άμεση από το πρώτο λεπτό.

Η ικανότητα αντίδρασης είναι στοιχείο που έχει αρχίσει να συνοδεύει την ομάδα του Ισπανού τεχνικού το τελευταίο διάστημα και κρίνεται καθοριστική στην τελική ευθεία της χρονιάς, με φόντο και τον στόχο της τετράδας στη Super League.

Από την πλευρά της, η Βικτόρια προέρχεται από το 0-0 με τη Σπάρτα Πράγας στο πρωτάθλημα, αποτέλεσμα που έβαλε «φρένο» στη διεκδίκηση της κορυφής από την αντίπαλό της, αλλά πιθανότατα κόστισε σε δυνάμεις. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός διαχειρίστηκε χωρίς ιδιαίτερη καταπόνηση το 2-0 επί του ΟΦΗ, φτάνοντας στη νίκη με ελεγχόμενο ρυθμό.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:57ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Χαλκιδική: Βρέθηκαν σε βαλίτσα ανθρώπινα μέλη

19:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός 0-1: Ο Τετέι βρήκε ξανά δίχτυα!

19:51ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Φώκια βγήκε στην στεριά και έκανε... βόλτες στην Αρκίτσα - Βίντεο

19:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρανίκας μαινόμενος κατά Πολάκη, ΣΥΡΙΖΑ και αντιπολίτευσης

19:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υποκλοπές: Εξώδικο Δημητριάδη σε Τσίπρα - «Δε θα σιωπήσω» λέει ο πρώην πρωθυπουργός

19:36LIFESTYLE

Κρίσπιν Γκλόβερ: Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ κατηγορείται ότι κρατούσε γυναίκα ως «σεξουαλική σκλάβα» - Η συλλογή με τα ναζιστικά κειμήλια

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η παιδίατρος του νοσοκομείου Ζακύνθου που τέθηκε σε αναστολή - Απουσίαζε από τη βάρδια της

19:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: «Πνίγει» τον αντίπαλο στην πίεση - Κορυφαία ομάδα εκτός των 5 μεγάλων πρωταθλημάτων

19:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Στην αντιπολίτευση να αποφασίσουν αν τελικά εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη

19:23WHAT THE FACT

Μερομήνια 2026: Τι δείχνει η παραδοσιακή πρόβλεψη καιρού για το φετινό Πάσχα

19:12ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: «Επιλέγω τουρνουά με βάση και τα οικονομικά κριτήρια»

19:08ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που άνδρας ψεκάζει δηλητήριο σε τρόφιμα για να σκοτώσει τους συγκατοίκους του

19:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δείκτης AQA: Ο «θερμοστάτης» του Αιγαίου και τα «Κυπριακά Χαμηλά» - Γιατί οι επιστήμονες «προβλέπουν» τις βροχές του χειμώνα στην Μέση Ανατολή από το καλοκαίρι

19:01LIFESTYLE

Η Χάλι Μπέρι αποκάλυψε ότι στα 59 της κάνει το καλύτερο σεξ της ζωής της και μοιράστηκε το «μυστικό»

19:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ο λόγος που είναι εκτός αποστολής ο Σιώπης

18:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Καμία περίπτωση δεν υπάρχει για ελληνική συμμετοχή σε ενδεχόμενες επιχειρήσεις στο Ιράν

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Ανήλικη έπεσε από εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ναύπλιο - Νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη

18:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Καρυστιανού: Με πλησίασε ο Γιώργος Σταμάτης ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού να με ρωτήσει «τι χρειάζομαι»

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Χίλαρι Κλίντον: Δεν θυμάμαι ποτέ να έχω συναντήσει τον Έπσταϊν – Να καταθέσουν Τραμπ και Ρούμπιο για την υπόθεση

18:46ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: «Προσπαθώ να αποδείξω ότι είμαι αυτός που πιστεύω ότι είμαι» - Οι δηλώσεις του Γκρέι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:12ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε στη Γερμανία η Λόρα - Βρίσκεται στα χέρια της γερμανικής Αστυνομίας

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η παιδίατρος του νοσοκομείου Ζακύνθου που τέθηκε σε αναστολή - Απουσίαζε από τη βάρδια της

19:08ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που άνδρας ψεκάζει δηλητήριο σε τρόφιμα για να σκοτώσει τους συγκατοίκους του

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Πληροφορίες πως ήταν με ένα ακόμη άτομο όταν εντοπίστηκε

19:01LIFESTYLE

Η Χάλι Μπέρι αποκάλυψε ότι στα 59 της κάνει το καλύτερο σεξ της ζωής της και μοιράστηκε το «μυστικό»

16:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Χαλκιδική: Βρέθηκαν σε βαλίτσα ανθρώπινα μέλη

19:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός 0-1: Ο Τετέι βρήκε ξανά δίχτυα!

18:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Καρυστιανού: Με πλησίασε ο Γιώργος Σταμάτης ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού να με ρωτήσει «τι χρειάζομαι»

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Ήμουν σε αναρρωτική άδεια, δεν ήταν αδικαιολόγητη η απουσία μου», λέει η παιδίατρος

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Συγκλονίζει ο πατέρας του Γεράσιμου: «Η προσευχή και η σκέψη όλων να γίνει η φωνή του»

19:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υποκλοπές: Εξώδικο Δημητριάδη σε Τσίπρα - «Δε θα σιωπήσω» λέει ο πρώην πρωθυπουργός

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Ισόβια κάθειρξη στον 32χρονο δολοφόνο της Δώρας Ναστούλη

19:23WHAT THE FACT

Μερομήνια 2026: Τι δείχνει η παραδοσιακή πρόβλεψη καιρού για το φετινό Πάσχα

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Ανήλικη έπεσε από εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ναύπλιο - Νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες είναι οι πιο ομιλούμενες γλώσσες στον κόσμο - Πού κατατάσσεται η ελληνική

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο μυστικός γάμος και μια διαμελισμένη έγκυος γυναίκα: Το έγκλημα ενός ιερέα που έμεινε στην ιστορία

06:48LIFESTYLE

Αλαλούμ στη βραδινή ζώνη - Survivor και σειρές αλλάζουν ξανά ημέρες και ώρες προβολής

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Αντιγόνη Πανέλλη: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός φίλων και συναδέλφων - «Θα σε θυμόμαστε πάντα να ‘ρχεσαι να μας τσιγκλάς στα σοβαρά και στα αστεία»

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: 23χρονος έβαλε «ακουαφόρτε» στις τουαλέτες του πρώην σχολείου του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ