Daily Mail: Ο Τραμπ διέταξε τις ειδικές δυνάμεις να εκπονήσουν σχέδιο εισβολής της Γροιλανδίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τους διοικητές των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ να καταρτίσουν σχέδιο για μία εισβολή στη Γροιλανδία, αναφέρει δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Daily Mail την Κυριακή (11/01).

Οι «σκληροί» της εξωτερικής πολιτικής γύρω από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, μετά την επιτυχία της Ουάσιγκτον στην άνευ προηγουμένου στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα στις 3 Ιανουαρίου, κατά την οποία αιχμαλωτίστηκε ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, «θέλουν να κινηθούν γρήγορα για να καταλάβουν το νησί πριν προλάβουν να το κάνουν η Ρωσία ή η Κίνα», ανέφερε η εφημερίδα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ έχει δώσει εντολή στην Κοινή Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων (JSOC) να εκπονήσει σχέδιο εισβολής, αλλά η Κοινή Διοίκηση Επιτελείου αντιτίθεται στην κίνηση αυτή, υποστηρίζοντας ότι θα ήταν παράνομη και δεν θα είχε την υποστήριξη του Κογκρέσου.

«Δεν θέλουμε να γίνουμε Αμερικανοί»

Την Παρασκευή, οι ηγέτες των πολιτικών κομμάτων της Γροιλανδίας δήλωσαν: «Δεν θέλουμε να γίνουμε Αμερικανοί, δεν θέλουμε να γίνουμε Δανοί, θέλουμε να είμαστε Γροιλανδοί», μετά από σχόλια του Τραμπ που εξέφρασε ενδιαφέρον για την κατάληψη της Γροιλανδίας.

Μιλώντας σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε: «Θα κάνουμε κάτι για τη Γροιλανδία, είτε τους αρέσει είτε όχι, γιατί αν δεν το κάνουμε, η Ρωσία ή η Κίνα θα καταλάβουν τη Γροιλανδία, και δεν θέλουμε να έχουμε τη Ρωσία ή την Κίνα ως γείτονες».

Πρόσθεσε: «Θα ήθελα να κλείσω μια συμφωνία με τον εύκολο τρόπο, αλλά αν δεν το κάνουμε με τον εύκολο τρόπο, θα το κάνουμε με τον δύσκολο τρόπο».

Τα σχόλια του Τραμπ έχουν προκαλέσει κατακραυγή, με τις ευρωπαϊκές χώρες να προειδοποιούν ότι η κίνηση αυτή θα μπορούσε να σημαίνει το τέλος του ΝΑΤΟ.

Διαβάστε επίσης