Γροιλανδία: «Δεν επιθυμούμε να γίνουμε Αμερικανοί», διαμηνύουν τα πολιτικά κόμματα της χώρας

Τα πολιτικά κόμματα της Γροιλανδίας επανέλαβαν το βράδυ της Παρασκευής, μέσω κοινής ανακοίνωσης, ότι απορρίπτουν κάθε προοπτική ένταξης στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε πως οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν το στρατηγικής σημασίας νησί της Αρκτικής «είτε με τον εύκολο είτε με τον δύσκολο τρόπο».

«Δεν επιθυμούμε να γίνουμε Αμερικανοί, ούτε Δανοί. Θέλουμε να παραμείνουμε Γροιλανδοί», υπογράμμισαν οι ηγέτες και των πέντε κομμάτων που εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο της Γροιλανδίας, ξεκαθαρίζοντας τη θέση τους.

Όπως τόνισαν, το ζήτημα του μέλλοντος του νησιού αποτελεί αποκλειστικά απόφαση του λαού της Γροιλανδίας, ενώ απηύθυναν εκ νέου έκκληση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες «να σταματήσουν να αντιμετωπίζουν τη χώρα μας με περιφρόνηση».

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια συνάντησης με στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών, επανέφερε το θέμα, δηλώνοντας ότι η Ουάσινγκτον θα προχωρήσει σε ενέργειες για τη Γροιλανδία, ανεξαρτήτως της στάσης των κατοίκων της.

«Αν δεν το κάνουμε εμείς, τότε θα το κάνουν η Ρωσία ή η Κίνα. Και δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να έχουμε τη Ρωσία ή την Κίνα ως γείτονες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για ζήτημα «ιδιοκτησίας και προστασίας», υποστηρίζοντας ότι «δεν υπερασπίζεσαι μισθώσεις αλλά ιδιοκτησία», για να καταλήξει επαναλαμβάνοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τη Γροιλανδία είτε «με τον εύκολο» είτε «με τον δύσκολο τρόπο».

