Ο Τραμπ λέει ότι θα πετύχει συμφωνία για τη Γροιλανδία, «με τον εύκολο ή με τον δύσκολο τρόπο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε τη ρητορική του για τη Γροιλανδία, δηλώνοντας ότι είναι διατεθειμένος να «διασφαλίσει» την περιοχή «με τον δύσκολο τρόπο», εάν οι αρχές δεν είναι πρόθυμες να καταλήξουν σε συμφωνία ώστε οι ΗΠΑ να αναλάβουν τον έλεγχο του νησιού.

«Θα ήθελα να κάνω μια συμφωνία, ξέρετε, με τον εύκολο τρόπο. Αλλά αν δεν το κάνουμε με τον εύκολο τρόπο, θα το κάνουμε με τον δύσκολο τρόπο», είπε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζεται να κατέχουν τη Γροιλανδία, προκειμένου να αποτρέψουν το ενδεχόμενο να την καταλάβουν στο μέλλον η Ρωσία ή η Κίνα.

Ο Τραμπ προέβη στις δηλώσεις αυτές μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

«Αν δεν πάρουμε τη Γροιλανδία, θα έχετε τη Ρωσία ή την Κίνα ως γείτονές σας. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί» διαμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

PRESIDENT TRUMP on the importance of Greenland:



"If we don't take Greenland, you're going to have Russia or China as your next door neighbor. That's not going to happen." pic.twitter.com/BRBEn5cDV9 — Fox News (@FoxNews) January 9, 2026

Αν και ο Τραμπ εδώ και καιρό έχει εκφράσει την ιδέα να γίνει η Γροιλανδία μέρος των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας τη ζήτημα εθνικής ασφάλειας, το ενδιαφέρον του για το νησί έχει ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, μετά την επιχείρηση των ΗΠΑ για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο. Η ενέργεια αυτή έχει πυροδοτήσει νέους φόβους μεταξύ των συμμάχων σχετικά με την προθυμία του Τραμπ να χρησιμοποιήσει τον αμερικανικό στρατό για την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής του πολιτικής.

Ερωτηθείς εάν εξετάζει το ενδεχόμενο να καταθέσει οικονομική πρόταση προς τους κατοίκους του νησιού για να τους δελεάσει να ενταχθούν στις ΗΠΑ, ο Τραμπ απάντησε ότι «δεν μιλάμε ακόμη για χρήματα για τη Γροιλανδία».

«Μπορεί να μιλήσω γι’ αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή θα κάνουμε κάτι για τη Γροιλανδία, είτε τους αρέσει είτε όχι», είπε.

Οι δηλώσεις του Τραμπ για τη Γροιλανδία έχουν ταράξει τις σχέσεις με τη Δανία, μέλος του ΝΑΤΟ, καθώς και με άλλες χώρες της στρατιωτικής συμμαχίας. Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι μια επίθεση των ΗΠΑ στη Γροιλανδία θα σήμαινε το τέλος της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν επίσης καλέσει τον Τραμπ να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα του νησιού, επισημαίνοντας ότι εμπίπτει στην ομπρέλα της συλλογικής ασφάλειας της Συμμαχίας.

Παρότι ο Τραμπ έχει αρνηθεί να αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής βίας για την κατάληψη της Γροιλανδίας, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Τρίτη σε νομοθέτες ότι ο στόχος είναι η αγορά του νησιού. Ο Ρούμπιο έχει αναφέρει ότι θα συναντηθεί με Δανούς αξιωματούχους για το ζήτημα της Γροιλανδίας την επόμενη εβδομάδα.

