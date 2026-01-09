Γάμος «συμφέροντος» για τη Γροιλανδία: Ο Μπάρον Τραμπ με την πριγκίπισσα της Δανίας

Η Γροιλανδία αποτελεί σημείο έντονης διαμάχης και έντασης μεταξύ του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ και της κυβέρνησης της Δανίας.

Όμως το διαδίκτυο, που δεν αφήνει τίποτα ασχολίαστο βρήκε μία «win win» διπλωματική λύση για τις δύο χώρες.

Να παντρευτεί ο 19χρονος γιος του Αμερικανού προέδρου, Μπάρον Τραμπ τη 18χρονη πριγκίπισσα Ισαβέλλα της Δανίας.

Τους τελευταίους μήνες, ο Τραμπ επιδιώκει να αγοράσει τη Γροιλανδία, ένα αυτόνομο έδαφος εντός του Βασιλείου της Δανίας.

Αυτό έχει προκαλέσει τεράστια ρήξη μεταξύ των δύο χωρών με τον Λευκό Οίκο να απειλεί με προσάρτηση της περιοχής.

«Η απλή διπλωματική λύση είναι ο Μπάρον Τραμπ να παντρευτεί την πριγκίπισσα Ισαβέλλα της Δανίας και η Γροιλανδία να δοθεί στην Αμερική ως προίκα», αστειεύτηκε ο χρήστης @cinecitta2030 σε μια ανάρτηση στο X, η οποία έχει συγκεντρώσει πάνω από 9 εκατομμύρια προβολές και ευρεία αποδοχή.

The simple diplomatic solution is Barron Trump marries Princess Isabella of Denmark and Greenland is given to America as dowry payment pic.twitter.com/fhs3b6IDZG — miss white (@cinecitta2030) January 7, 2026

Μέλος της δανικής βασιλικής οικογένειας, η πριγκίπισσα Ιζαμπέλα είναι η μεγαλύτερη κόρη του βασιλιά Φρέντερικ και της βασίλισσας Μαρίας και δεύτερη στη σειρά διαδοχής του θρόνου.

«Αυτός είναι όμορφος και έξυπνος, αυτή είναι όμορφη και έξυπνη. Ακούγεται σαν μια εξαιρετική συμφωνία», έγραψε κάποιος.

Ένας άλλος συμφώνησε: «Μια κομψή λύση». «Έτσι το κάναμε παλιά», αστειεύτηκε κάποιος άλλος.

Ένας χρήστης έγραψε: «Αυτό είναι μια λαμπρή και πρωτότυπη σκέψη!».

«Ο Μπάρον πρέπει να θυσιαστεί για το καλό της ομάδας!», έγραψε κάποιος άλλος.

Υπήρξαν όμως και οι αντίθετες φωνές.

«Αυτό δεν είναι γεωπολιτική, είναι μεσαιωνική φαντασία. Η Γροιλανδία δεν είναι διαπραγματευτικό χαρτί, η πριγκίπισσα Ισαβέλλα της Δανίας δεν είναι πιόνι και ο Μπάρον Τραμπ δεν είναι διπλωματικό εργαλείο. Τα έθνη δεν ανταλλάσσονται μέσω γάμων, δεν είμαστε στο 1400», σχολίασε κάποιος. Ένας άλλος συμφώνησε: «Δεν ζούμε στον 17ο αιώνα... Οπότε σκάσε».

Ενδιαφέρουσα ωστόσο θα ήταν η αντίδραση της Πρώτης Κυρίας, Μελάνια Τραμπ που είναι αρκετά υπερπροστατευτική με τον μοναχογιό της, όπως αποκαλύφθηκε πρόσφατα, όταν έβαλε στη θέση τους, δύο υποψήφιες νύφες που φωτογράφιζαν τον Μπάρον στο πάρτι του Μαρ α Λάγκο.