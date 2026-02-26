Τι στα αλήθεια σημαίνει το «Ε» στον λεβιέ ταχυτήτων των παλαιότερων αυτοκινήτων
Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν τι σημαίνει το γράμμα «Ε» που συναντάς στον λεβιέ ταχυτήτων παλαιότερων κυρίως οχημάτων
Πολλοί αναρωτιούνται τι σημαίνει στα παλαιότερα αυτοκίνητα το γράμμα «Ε» πάνω στον λεβιέ ταχυτήτων. Οι περισσότεροι λεβιέδες έχουν μια αυξανόμενη σειρά αριθμών και ένα «R» για την όπισθεν.
Οι οδηγοί των αυτόματων αυτοκινήτων είναι εξοικειωμένοι με τα «P», «N», «D» και «R», και ίσως και με το «L», δηλαδή «Park», «Neutral», «Drive», «Reverse» και «Low» όταν χρειάζεται, αλλά όχι με το γράμμα «E».
