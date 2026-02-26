Κίνα: 26 εκατ. δολάρια σε μετρητά πάνω στα τραπέζια - Ο καθένας έπαιρνε όσα μπορούσε να κουβαλήσει

Η εταιρεία Henan Kuangshan Crane μετέτρεψε την ετήσια γιορτή της σε «βουνό» από χαρτονομίσματα, επιτρέποντας στους υπαλλήλους να πάρουν μαζί τους όσα χρήματα άντεχαν να κουβαλήσουν.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Κίνα: 26 εκατ. δολάρια σε μετρητά πάνω στα τραπέζια - Ο καθένας έπαιρνε όσα μπορούσε να κουβαλήσει
2'
Πρωτοφανείς εικόνες εκτυλίχθηκαν στο ετήσιο πάρτι της κινεζικής εταιρείας κατασκευής γερανών Henan Kuangshan Crane, καθώς η διοίκηση στοίβαξε 26 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά πάνω σε 800 τραπέζια της εκδήλωσης.

Περίπου 7.000 εργαζόμενοι παρακολούθησαν τη λαμπερή εκδήλωση, με ορισμένους από αυτούς να αποχωρούν κυριολεκτικά παραπατώντας από το βάρος των δεσμίδων που κατάφεραν να μεταφέρουν στα χέρια τους. Σύμφωνα με αναφορές, ένας υπάλληλος συγκέντρωσε το ποσό των 13.000 δολαρίων σε μία μόνο διαδρομή.

202602260s3kleki-1.jpg

Η ανταμοιβή των κόπων τους όχι απλοί αριθμοί

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, Τσούι Πεϊτζούν (Cui Peijun), ο οποίος κατέχει το 98,88% των μετοχών, επέλεξε αυτόν τον αντισυμβατικό τρόπο επιβράβευσης για να ενισχύσει το ηθικό του προσωπικού του. «Γιατί να δίνουμε πλυντήρια; Μήπως νομίζετε ότι οι τιμές του χρυσού ανέβηκαν;» ρώτησε τους καλεσμένους του, προσθέτοντας 20.000 γιουάν (περίπου 2.800 δολάρια) επιπλέον στον καθένα. Κι όμως, παρά τις απορίες για το γιατί δεν προτιμήθηκε η τραπεζική μεταφορά, ο Πεϊτζούν ήταν σαφής: «Με την κατάθεση, τα χρήματα είναι απλώς ψυχροί αριθμοί. Εδώ είναι η ανταμοιβή των κόπων τους».

202602260s3kleki.jpg

Ιστορικό κοινωνικής προσφοράς

Όπως ανακοινώθηκε, η εταιρεία έχει μακρά ιστορία γενναιοδωρίας. Το 2024, από τα 38 εκατομμύρια δολάρια καθαρού κέρδους, τα 24 εκατομμύρια επιστράφηκαν στους εργαζόμενους. Ο ίδιος ο Τσούι, έχοντας βιώσει τη φτώχεια στην παιδική του ηλικία, δήλωσε πως κίνητρό του είναι η ελάφρυνση των νέων ανθρώπων από τα βάρη των δανείων και των στεγαστικών υποχρεώσεων. «Η φτώχεια δεν πρέπει να περνά στην επόμενη γενιά», τόνισε, έχοντας ήδη δωρίσει εκατομμύρια δολάρια για τις σπουδές απόρων φοιτητών.

Την ίδια ώρα, η κίνηση αυτή αντανακλά τη δυναμική της κινεζικής οικονομίας, η οποία το 2024 σημείωσε ανάπτυξη 5%, υπερβαίνοντας σημαντικά τις επιδόσεις των ΗΠΑ (2,8%) και της Βρετανίας (1,1%). Παρά το γεγονός ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Κίνας παραμένει χαμηλότερο από αυτό των δυτικών χωρών, ο ρυθμός βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου παραμένει σταθερά ανοδικός, σε αντίθεση με τη στασιμότητα που παρατηρείται σε ευρωπαϊκές οικονομίες τα τελευταία χρόνια.

