«Κόντρα» Μελάνια Τραμπ και Rolling Stones: Δεν συναίνεσαν στη χρήση τραγουδιού τους στην ταινία της

Εκπρόσωπος των Rolling Stones αμφισβήτησε τον ισχυρισμό του παραγωγού πίσω του ντοκιμαντέρ για την πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, ότι το ροκ συγκρότημα συμμετείχε προσωπικά στην έγκριση της χρήσης του τραγουδιού του «Gimme Shelter» στην ταινία.

Η ταινία «Melania» που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο από τα στούντιο Amazon MGM, ακολουθεί την πρώτη κυρία των ΗΠΑ τις εβδομάδες που προηγήθηκαν της δεύτερης ορκωμοσίας του συζύγου της, Ντόναλντ Τραμπ.

Το ντοκιμαντέρ επικρίθηκε έντονα από κριτικούς, ενώ προκάλεσε και διαμάχη, καθώς ο μουσικός των Radiohead, Τζόνι Γκρίνγουντ και ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον, καταδίκασαν και οι δύο τη χρήση στο σάουντρακ της μουσικής επένδυσης για την ταινία «Phantom Thread» του 2017, την οποία συνέθεσε ο Γκρίνγουντ.

*Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ