Τέμπη - Συγκλονίζει ο πατέρας του Γεράσιμου: «Η προσευχή και η σκέψη όλων να γίνει η φωνή του»

«Η πληγή παραμένει ανοιχτή κι αιμορραγούσα, ο πόνος δεν έχει τέλος» γράφει σε δήλωσή του ο πατέρας του Γεράσιμου, που από τις 28 Φεβρουαρίου 2023 παλεύει για τη ζωή του

Τέμπη - Συγκλονίζει ο πατέρας του Γεράσιμου: «Η προσευχή και η σκέψη όλων να γίνει η φωνή του»
Συγκλονιστικά είναι τα λόγια που απευθύνει ο πατέρας του Γεράσιμου, του μοναδικού τραυματία από το δυστύχημα των Τεμπών, που τρία χρόνια μετά συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή του.

Ο πατέρας του Γεράσιμου, Διονύσιος Γεωργ. Γεωργιάδης, μέσω του συνηγόρου του, κοινοποίησε μία γραπτή δήλωση με αφορμή την επέτειο τριών ετών από το τραγικό δυστύχημα που οδήγησε στον θάνατο 57 ανθρώπων, όταν συγκρούστηκαν μετωπικά, δύο τρένα που κινούνταν στην ίδια γραμμή, στην κοιλάδα των Τεμπών. Την δήλωση δημοσιεύει η ιστοσελίδα gegonota.news.

«Η πληγή παραμένει ανοιχτή κι αιμορραγούσα, ο πόνος δεν έχει τέλος» γράφει ο πατέρας του Γεράσιμου και ζητά «η προσευχή και η σκέψη όλων αυτό το Σάββατο να γίνει η φωνή του», η φωνή του παιδιού του.

Η δήλωση όπως την δημοσίευσε ο δικηγόρος Λουκάς Αποστολίδης

Ο Γεράσιμος βιώνει και αντέχει το δικό του Γολγοθά. Τρία χρόνια η καρδιά του χτυπά δυνατά. Καθημερινός Γολγοθάς τόσο για το υπέροχο ηρωικό αυτό παλικάρι, όσο και για όλη μας την οικογένεια, που προσπαθεί με κάθε δυνατό τρόπο, να παραμείνει όρθια, δυνατή αλλά και αντάξια των δυσκολιών και του ανείπωτου, ατελείωτου, ανελέητου πόνου, (σωματικού και ψυχικού).

Ως συνήγορος του πατέρα του Γεράσιμου, σας κοινοποιώ τη δήλωσή του, ενόψει της 3ης θλιβερής επετείου.

Πέρασαν τρία χρόνια. Η πληγή παραμένει ανοιχτή κι αιμορραγούσα. Η τραγωδία στα Τέμπη μας νουθετεί. Η ζωή κάθε ανθρώπου δεν έχει ανταλλακτική αξία. Ο πόνος δεν έχει τέλος.

Τρία ολόκληρα χρόνια ο Γεράσιμος, σε άνιση μάχη, αγωνίζεται για τη ζωή του.

Τρία ολόκληρα μαρτυρικά χρόνια εξελίσσεται, ένα ατελείωτο ταξίδι σε νοσοκομεία Ελλάδας, Ευρώπης και Αμερικής… με μόνη συνοδεία την ελπίδα για ένα ακόμα θαύμα της Παναγίας.

Ένας λεβέντης που σε κάθε στιγμή της ζωής του αγωνιζόταν και αυτό συνεχίζει να κάνει και τώρα. Είναι τρομερά δύσκολο να αντιληφθεί κάποιος τον αγώνα του και αδύνατο να τον περιγράψει.

Σύσσωμο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό βρίσκεται νυχθημερόν στο προσκεφάλι του.

ΕΥΧΟΜΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ Η ΣΚΕΨΗ ΟΛΩΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ.

ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ.

ΙΣΩΣ ΕΙΣΑΚΟΥΣΤΕΙ ΚΑΙ ΕΚΕΙ. ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

ΙΣΩΣ Ο ΗΧΟΣ, Η ΦΩΝΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΝΑ ΦΩΤΙΣΕΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ ΤΗ ΒΑΣΑΝΙΣΤΙΚΗ ΣΙΩΠΗ ΤΟΥ.

ΙΣΩΣ ΙΣΩΣ ΙΣΩΣ.

Καλή Σαρακοστή

και η Ανάσταση του Κυρίου

ας φέρει και την Ανάσταση του Γεράσιμου

Διονύσιος Γεωργ. Γεωργιάδης

