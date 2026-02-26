Τέμπη: Χιλιάδες μαθητές και φοιτητές στους δρόμους της Αθήνας για τα τρία χρόνια από την τραγωδία

Συλλαλητήριο φοιτητών και μαθητών στο κέντρο της Αθήνα για τα Τέμπη

Snapshot Χιλιάδες μαθητές και φοιτητές διαδήλωσαν στην Αθήνα για τα τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη, ζητώντας δικαιοσύνη και ασφαλή μέσα μεταφοράς.

Οι μαθητές διαμαρτύρονται επίσης για το νέο σχέδιο του υπουργείου Παιδείας και το Εθνικό Απολυτήριο.

Η ΟΛΜΕ συμμετείχε στη διαμαρτυρία με τρίωρη στάση εργασίας, ενώ οι φοιτητές ζητούν μέτρα στήριξης και αύξηση της χρηματοδότησης για τα δημόσια πανεπιστήμια.

Η πορεία ξεκίνησε από τα Προπύλαια και κατευθύνεται προς τη Βουλή, με την Τροχαία να έχει διακόψει την κυκλοφορία στην οδό Πανεπιστημίου.

Χιλιάδες μαθητές και φοιτητές βγήκαν σήμερα, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, στους δρόμους της Αθήνας, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από την τραγωδία στα Τέμπη.

Οι φοιτητικοί και μαθητικοί σύλλογοι που δίνουν δυναμικό παρών στο κέντρο της πρωτεύουσας ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη και απαιτούν ασφαλή μέσα μεταφοράς, με κεντρικά συνθήματα «Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε» και «Το έγκλημα στα Τέμπη δεν θα ξεχαστεί».

Παράληλλα, οι μαθητές διαμαρτύρονται και για εκπαιδευτικά ζητήματα που τους απασχολούν, όπως το Εθνικό Απολυτήριο και το νέο σχέδιο για το λύκειο που θα προκύψει από τον Εθνικό Διάλογο, τονίζοντας ότι το προταθέν από το υπουργείο Παιδείας σχέδιο θα επιφέρει περισσότερες εξετάσεις και μεγαλύτερη οικονομική -και όχι μόνο- επιβάρυνση λόγω περισσότερων φροντιστηρίων.

Στους δρόμους σήμερα, μαζί με τους μαθητές, βρίσκεται και η ΟΛΜΕ, η οποία έχει κηρύξει τρίωρη στάση εργασίας.

Οι φοιτητές από την πλευρά τους, διαμαρτύρονται για τις διαγραφές στα ΑΕΙ και την επικείμενη αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και ζητούν μέτρα στήριξης και αύξηση της χρηματοδότησης για τα δημόσια πανεπιστήμια.

Η προσυγκέντρωση των συλλόγων έγινε στα Προπύλαια και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς τη Βουλή, ενώ η Τροχαία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Πανεπιστημίου, την οδό Σταδίου, τη λεωφόρο Αμαλιάς και την οδό Φιλελλήνων.

Οι μαθητικοί και οι φοιτητικοί σύλλογοι, εκτός από σήμερα, καλούν και στο μεγάλο συλλαλητήριο για τα Τέμπη που είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου, στις 12:00 στο Σύνταγμα, το οποίο διοργανώνει ο Σύλλογος συγγενών θυμάτων του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Νωρίτερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί προχώρησαν σε επτά προσαγωγές εκ των οποίων η μία μετατράπηκε σε σύλληψη. Ειδικότερα σε έλεγχο που έγινε σε έναν ανήλικο εντοπίστηκε στην κατοχή του ένα μαχαίρι.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το συλλαλητήριο

